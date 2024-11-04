https://ria.ru/20241104/ernst-1981826689.html
Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone
Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone - РИА Новости, 04.11.2024
Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone
Руководитель Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone. Об этом он заявил на научно-фантастическом... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-04T19:20
2024-11-04T19:20
2024-11-04T19:38
технологии
адольф гитлер
стив джобс
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Руководитель Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone. Об этом он заявил на научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее"."У меня, например, лично Стив Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер", — сказал он на секции симпозиума "Как технологии изменят контент: создание, потребление распространение".По словам Эрнста, iPhone — это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества, потому что она разрушает связи между людьми. Так, теперь люди перестали приезжать к родственникам, а вместо этого звонят им."Вы общение со своими друзьями изводите тоже на звонки, а потом уже СМСки, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно", — сказал медиаменеджер.В день народного Единства в Москве открылся национальный центр "Россия". С 4 по 6 ноября в центре проходит научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".Первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что представители более ста стран мира приехали в Россию обсудить будущее человечества на симпозиуме.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.
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технологии, адольф гитлер, стив джобс, константин эрнст, apple, россия, москва
Технологии, Адольф Гитлер, Стив Джобс, Константин Эрнст, Apple, Россия, Москва
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости.
Руководитель Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone. Об этом он заявил на научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее
".
"У меня, например, лично Стив Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер", — сказал он на секции симпозиума "Как технологии изменят контент: создание, потребление распространение".
По словам Эрнста, iPhone — это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества, потому что она разрушает связи между людьми. Так, теперь люди перестали приезжать к родственникам, а вместо этого звонят им.
"Вы общение со своими друзьями изводите тоже на звонки, а потом уже СМСки, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно", — сказал медиаменеджер.
В день народного Единства в Москве открылся национальный центр "Россия". С 4 по 6 ноября в центре проходит научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".
Первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко
сообщил, что представители более ста стран мира приехали в Россию обсудить будущее человечества на симпозиуме.
РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.