https://ria.ru/20241104/ernst-1981826689.html

Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone

Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone - РИА Новости, 04.11.2024

Эрнст сравнил Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone

Руководитель Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone. Об этом он заявил на научно-фантастическом... РИА Новости, 04.11.2024

2024-11-04T19:20

2024-11-04T19:20

2024-11-04T19:38

технологии

адольф гитлер

стив джобс

константин эрнст

apple

россия

москва

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Руководитель Первого канала Константин Эрнст сравнил основателя компании Apple Стива Джобса с Гитлером из-за iPhone. Об этом он заявил на научно-фантастическом симпозиуме "Создавая будущее"."У меня, например, лично Стив Джобс находится в череде персонажей, где в очереди перед ним незадолго стоит Адольф Гитлер", — сказал он на секции симпозиума "Как технологии изменят контент: создание, потребление распространение".По словам Эрнста, iPhone — это чрезвычайно вредная и чудовищная вещь для человечества, потому что она разрушает связи между людьми. Так, теперь люди перестали приезжать к родственникам, а вместо этого звонят им."Вы общение со своими друзьями изводите тоже на звонки, а потом уже СМСки, потому что звонить уже сейчас по этике не очень культурно", — сказал медиаменеджер.В день народного Единства в Москве открылся национальный центр "Россия". С 4 по 6 ноября в центре проходит научно-фантастический симпозиум "Создавая будущее".Первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что представители более ста стран мира приехали в Россию обсудить будущее человечества на симпозиуме.РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.

https://ria.ru/20241030/apple-1980957784.html

https://ria.ru/20241103/medvedev-1981669842.html

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технологии, адольф гитлер, стив джобс, константин эрнст, apple, россия, москва