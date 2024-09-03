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Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки - РИА Новости, 03.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 03.09.2024 (обновлено: 08:06 03.09.2024)
https://ria.ru/20240903/knigi-1969962847.html
Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки
Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки - РИА Новости, 03.09.2024
Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки
В "Экспоцентре" 4 сентября открывается 37-я Московская международная книжная ярмарка. Вход свободный, в программе — мастер-классы и презентации, встречи с... РИА Новости, 03.09.2024
2024-09-03T08:00
2024-09-03T08:06
культура
книги
что почитать
илон маск
netflix
вадим панов
стив джобс
италия
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. В "Экспоцентре" 4 сентября открывается 37-я Московская международная книжная ярмарка. Вход свободный, в программе — мастер-классы и презентации, встречи с представителями издательств и знакомство с их продукцией. О том, на какие новинки стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.Япония глазами кошкиНик Брэдли "Кошка и Токио"В романе британского писателя и лингвиста переплетаются разные истории. А связующим звеном выступает кошка — именно она познакомит читателя с непростыми судьбами жителей Токио в преддверии Олимпиады. Ник Брэдли, проработавший несколько лет в Стране восходящего солнца переводчиком и фотографом, смог тонко передать культурные нюансы и живописную атмосферу японской столицы.Достойно экранизацииИмран Махмуд "Вы меня не знаете"Молодого человека судят за убийство, все улики — их целых восемь — указывают на его вину. Внезапно он отказывается от адвоката, чтобы рассказать обо всем самому как умеет. Повествование построено в виде судебного заседания, словно обвиняемый стоит за трибуной и дает показания читателю, чтобы тот в конце вынес приговор. По этой тревожной и неоднозначной драме на Netflix сняли сериал.Уютный детектив на вечерПеррин Кристен "Опасная игра бабули"Книга в модном жанре сozy crime — "уютного детектива". Акцент — на поиске преступника и распутывании головоломок, а не на маньяках, темноте и крови. Автор — доктор философских наук. Она работала в книжном магазине, поэтому хорошо знает вкусы читателей. Готовьтесь к мозговому штурму: персонажей много, и почти каждый — подозреваемый.Провокатор или гений?Уолтер Айзексон "Илон Маск"Автор биографии Стива Джобса на этот раз проанализировал другую поп-икону мира технологий. Несмотря на постоянное присутствие в медиапространстве, Илон Маск остается загадкой. С одной стороны, он талантливый бизнесмен, исследователь, популяризатор прогресса. С другой — провокатор и манипулятор, чьи эмоции и намерения трудно определить. Айзексон почти два года провел с ним, чтобы открыть миру его истинное лицо.Ностальгия о провинции 90-хЭльза Гильдина "Коза торопится в лес"Башкирский городок конца 90-х. Здесь учится Леся по прозвищу Татарка и рассказывает о своей непростой студенческой жизни, бабушках, соседках и книгах, в которых она прячется от суровой действительности. Это ностальгия о юности в провинции с бандитскими разборками, дискотеками, первой влюбленностью и атмосферой сериала "Слово пацана". Книга написана простым языком, с юмором и сленгом.Научиться понимать животныхКарстен Бренсинг "На языке животных. Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их"Автор — биолог — в занимательной форме делится результатами исследований языка животных. Оказывается, синицы разговаривают целыми предложениями, дельфины используют сложные грамматические конструкции, а некоторые виды способны освоить более трехсот слов. Даже обычное кваканье лягушки — это определенная коммуникация. В этой книге мир животных и их способы общения друг с другом открываются с новой стороны.Об уверенности в себеТева Кумар Ирина "Меня будто нет. Как свободно проявлять себя и не жить в тени других"В социальных сетях люди часто демонстрируют "успешный успех" — картинку красивой жизни без проблем и печалей. На этом фоне легко затеряться, почувствовать опустошение и неудовлетворенность собственной судьбой. Некоторые остаются в тени других, боясь проявить себя. Автор книги, психолог и преподаватель, старается помочь услышать свои эмоции, научиться отстаивать границы, свободно говорить о достижениях, планах и мечтах, а также снять внутренние запреты и наконец проявить себя.Распутать странное убийствоВадим Панов "Девочка с куклами"Автор — известный фантаст, лауреат множества премий, среди которых "Портал", "Басткон", "Серебряная стрела", "РосКон". "Девочка с куклами" — его третий роман из детективной серии о следователе Феликсе Вербине. Читатели по достоинству оценили в предыдущих книгах интригующий сюжет с элементами мистики. В этот раз Вербин расследует странное убийство девушки. Она умерла в окружении кукол и оставила предсмертную записку, но следователь подозревает, что в деле замешан кто-то еще.Перенестись в ИталиюКэт Деверо "Побег в Тоскану"Семейные тайны, опасности и приключения, живописный итальянский колорит. Две сюжетные линии. В одной четырнадцатилетняя связистка Стелла участвует в Сопротивлении в 1944-м, в другой — современная писательница сбегает в Тоскану от неудачного брака и несбывшихся надежд. Роман поможет спрятаться от осенней хандры в романтичных апеннинских просторах.Открыть мир магииСара Бет Дерст "Искра"Фэнтези-история для читателей от десяти лет. Главная героиня Мина поступила в школу молний и пытается стать грозовым стражем. Внезапно она узнает, что управлять погодой непросто — за это приходится платить страшную цену. Девочка хочет изменить ситуацию, а поможет ей необычный питомец, верный спутник и защитник — дракон Пиксит. Вместе они преодолеют самые разные трудности и придут к счастливому финалу.
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книги, что почитать, илон маск, netflix, вадим панов, стив джобс, италия, англия, япония, москва
Культура, Книги, что почитать, Илон Маск, Netflix, Вадим Панов, Стив Джобс, Италия, Англия, Япония, Москва
Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки

Московская международная книжная ярмарка откроется 4 сентября в "Экспоцентре"

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiДевушка читает книгу
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. В "Экспоцентре" 4 сентября открывается 37-я Московская международная книжная ярмарка. Вход свободный, в программе — мастер-классы и презентации, встречи с представителями издательств и знакомство с их продукцией. О том, на какие новинки стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.

Япония глазами кошки

Ник Брэдли "Кошка и Токио"
© Издательство InspiriaОбложка книги "Кошка и Токио"
Обложка книги Кошка и Токио - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Inspiria
Обложка книги "Кошка и Токио"
В романе британского писателя и лингвиста переплетаются разные истории. А связующим звеном выступает кошка — именно она познакомит читателя с непростыми судьбами жителей Токио в преддверии Олимпиады. Ник Брэдли, проработавший несколько лет в Стране восходящего солнца переводчиком и фотографом, смог тонко передать культурные нюансы и живописную атмосферу японской столицы.

Достойно экранизации

Имран Махмуд "Вы меня не знаете"
© Издательство Дом историйОбложка книги "Вы меня не знаете"
Обложка книги Вы меня не знаете - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Дом историй
Обложка книги "Вы меня не знаете"
Молодого человека судят за убийство, все улики — их целых восемь — указывают на его вину. Внезапно он отказывается от адвоката, чтобы рассказать обо всем самому как умеет. Повествование построено в виде судебного заседания, словно обвиняемый стоит за трибуной и дает показания читателю, чтобы тот в конце вынес приговор. По этой тревожной и неоднозначной драме на Netflix сняли сериал.

Уютный детектив на вечер

Перрин Кристен "Опасная игра бабули"
© Издательство InspiriaОбложка книги "Опасная игра бабули"
Обложка книги Опасная игра бабули - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Inspiria
Обложка книги "Опасная игра бабули"
Книга в модном жанре сozy crime — "уютного детектива". Акцент — на поиске преступника и распутывании головоломок, а не на маньяках, темноте и крови. Автор — доктор философских наук. Она работала в книжном магазине, поэтому хорошо знает вкусы читателей. Готовьтесь к мозговому штурму: персонажей много, и почти каждый — подозреваемый.

Провокатор или гений?

Уолтер Айзексон "Илон Маск"
© Издательство CorpusОбложка книги "Илон Маск"
Обложка книги Илон Маск - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Corpus
Обложка книги "Илон Маск"
Автор биографии Стива Джобса на этот раз проанализировал другую поп-икону мира технологий. Несмотря на постоянное присутствие в медиапространстве, Илон Маск остается загадкой. С одной стороны, он талантливый бизнесмен, исследователь, популяризатор прогресса. С другой — провокатор и манипулятор, чьи эмоции и намерения трудно определить. Айзексон почти два года провел с ним, чтобы открыть миру его истинное лицо.

Ностальгия о провинции 90-х

Эльза Гильдина "Коза торопится в лес"
© Издательство Дом историйОбложка книги "Коза торопится в лес"
Обложка книги Коза торопится в лес - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Дом историй
Обложка книги "Коза торопится в лес"
Башкирский городок конца 90-х. Здесь учится Леся по прозвищу Татарка и рассказывает о своей непростой студенческой жизни, бабушках, соседках и книгах, в которых она прячется от суровой действительности. Это ностальгия о юности в провинции с бандитскими разборками, дискотеками, первой влюбленностью и атмосферой сериала "Слово пацана". Книга написана простым языком, с юмором и сленгом.

Научиться понимать животных

Карстен Бренсинг "На языке животных. Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их"
© Издательство БомбораОбложка книги "На языке животных. Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их"
Обложка книги На языке животных. Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Бомбора
Обложка книги "На языке животных. Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их"
Автор — биолог — в занимательной форме делится результатами исследований языка животных. Оказывается, синицы разговаривают целыми предложениями, дельфины используют сложные грамматические конструкции, а некоторые виды способны освоить более трехсот слов. Даже обычное кваканье лягушки — это определенная коммуникация. В этой книге мир животных и их способы общения друг с другом открываются с новой стороны.

Об уверенности в себе

Тева Кумар Ирина "Меня будто нет. Как свободно проявлять себя и не жить в тени других"
© Издательство БомбораОбложка книги "Меня будто нет. Как свободно проявлять себя и не жить в тени других"
Обложка книги Меня будто нет. Как свободно проявлять себя и не жить в тени других - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Бомбора
Обложка книги "Меня будто нет. Как свободно проявлять себя и не жить в тени других"
В социальных сетях люди часто демонстрируют "успешный успех" — картинку красивой жизни без проблем и печалей. На этом фоне легко затеряться, почувствовать опустошение и неудовлетворенность собственной судьбой. Некоторые остаются в тени других, боясь проявить себя. Автор книги, психолог и преподаватель, старается помочь услышать свои эмоции, научиться отстаивать границы, свободно говорить о достижениях, планах и мечтах, а также снять внутренние запреты и наконец проявить себя.

Распутать странное убийство

Вадим Панов "Девочка с куклами"
© Издательство ЖанрыОбложка книги "Девочка с куклами"
Обложка книги Девочка с куклами - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Жанры
Обложка книги "Девочка с куклами"
Автор — известный фантаст, лауреат множества премий, среди которых "Портал", "Басткон", "Серебряная стрела", "РосКон". "Девочка с куклами" — его третий роман из детективной серии о следователе Феликсе Вербине. Читатели по достоинству оценили в предыдущих книгах интригующий сюжет с элементами мистики. В этот раз Вербин расследует странное убийство девушки. Она умерла в окружении кукол и оставила предсмертную записку, но следователь подозревает, что в деле замешан кто-то еще.

Перенестись в Италию

Кэт Деверо "Побег в Тоскану"
© Издательство Фантом ПрессОбложка книги "Побег в Тоскану"
Обложка книги Побег в Тоскану - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Фантом Пресс
Обложка книги "Побег в Тоскану"
Семейные тайны, опасности и приключения, живописный итальянский колорит. Две сюжетные линии. В одной четырнадцатилетняя связистка Стелла участвует в Сопротивлении в 1944-м, в другой — современная писательница сбегает в Тоскану от неудачного брака и несбывшихся надежд. Роман поможет спрятаться от осенней хандры в романтичных апеннинских просторах.

Открыть мир магии

Сара Бет Дерст "Искра"
© Издательство ЭксмоОбложка книги "Искра"
Обложка книги Искра - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© Издательство Эксмо
Обложка книги "Искра"
Фэнтези-история для читателей от десяти лет. Главная героиня Мина поступила в школу молний и пытается стать грозовым стражем. Внезапно она узнает, что управлять погодой непросто — за это приходится платить страшную цену. Девочка хочет изменить ситуацию, а поможет ей необычный питомец, верный спутник и защитник — дракон Пиксит. Вместе они преодолеют самые разные трудности и придут к счастливому финалу.
В зрительном зале во время традиционного сбора труппы музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
Театры открывают сезон: самые яркие премьеры
2 сентября, 08:00
 
КультураКнигичто почитатьИлон МаскNetflixВадим ПановСтив ДжобсИталияАнглияЯпонияМосква
 
 
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