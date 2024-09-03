https://ria.ru/20240903/knigi-1969962847.html

Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки

Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки - РИА Новости, 03.09.2024

Что читать осенью: новинки международной книжной ярмарки

В "Экспоцентре" 4 сентября открывается 37-я Московская международная книжная ярмарка. Вход свободный, в программе — мастер-классы и презентации, встречи с... РИА Новости, 03.09.2024

2024-09-03T08:00

2024-09-03T08:00

2024-09-03T08:06

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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. В "Экспоцентре" 4 сентября открывается 37-я Московская международная книжная ярмарка. Вход свободный, в программе — мастер-классы и презентации, встречи с представителями издательств и знакомство с их продукцией. О том, на какие новинки стоит обратить внимание, — в материале РИА Новости.Япония глазами кошкиНик Брэдли "Кошка и Токио"В романе британского писателя и лингвиста переплетаются разные истории. А связующим звеном выступает кошка — именно она познакомит читателя с непростыми судьбами жителей Токио в преддверии Олимпиады. Ник Брэдли, проработавший несколько лет в Стране восходящего солнца переводчиком и фотографом, смог тонко передать культурные нюансы и живописную атмосферу японской столицы.Достойно экранизацииИмран Махмуд "Вы меня не знаете"Молодого человека судят за убийство, все улики — их целых восемь — указывают на его вину. Внезапно он отказывается от адвоката, чтобы рассказать обо всем самому как умеет. Повествование построено в виде судебного заседания, словно обвиняемый стоит за трибуной и дает показания читателю, чтобы тот в конце вынес приговор. По этой тревожной и неоднозначной драме на Netflix сняли сериал.Уютный детектив на вечерПеррин Кристен "Опасная игра бабули"Книга в модном жанре сozy crime — "уютного детектива". Акцент — на поиске преступника и распутывании головоломок, а не на маньяках, темноте и крови. Автор — доктор философских наук. Она работала в книжном магазине, поэтому хорошо знает вкусы читателей. Готовьтесь к мозговому штурму: персонажей много, и почти каждый — подозреваемый.Провокатор или гений?Уолтер Айзексон "Илон Маск"Автор биографии Стива Джобса на этот раз проанализировал другую поп-икону мира технологий. Несмотря на постоянное присутствие в медиапространстве, Илон Маск остается загадкой. С одной стороны, он талантливый бизнесмен, исследователь, популяризатор прогресса. С другой — провокатор и манипулятор, чьи эмоции и намерения трудно определить. Айзексон почти два года провел с ним, чтобы открыть миру его истинное лицо.Ностальгия о провинции 90-хЭльза Гильдина "Коза торопится в лес"Башкирский городок конца 90-х. Здесь учится Леся по прозвищу Татарка и рассказывает о своей непростой студенческой жизни, бабушках, соседках и книгах, в которых она прячется от суровой действительности. Это ностальгия о юности в провинции с бандитскими разборками, дискотеками, первой влюбленностью и атмосферой сериала "Слово пацана". Книга написана простым языком, с юмором и сленгом.Научиться понимать животныхКарстен Бренсинг "На языке животных. Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их"Автор — биолог — в занимательной форме делится результатами исследований языка животных. Оказывается, синицы разговаривают целыми предложениями, дельфины используют сложные грамматические конструкции, а некоторые виды способны освоить более трехсот слов. Даже обычное кваканье лягушки — это определенная коммуникация. В этой книге мир животных и их способы общения друг с другом открываются с новой стороны.Об уверенности в себеТева Кумар Ирина "Меня будто нет. Как свободно проявлять себя и не жить в тени других"В социальных сетях люди часто демонстрируют "успешный успех" — картинку красивой жизни без проблем и печалей. На этом фоне легко затеряться, почувствовать опустошение и неудовлетворенность собственной судьбой. Некоторые остаются в тени других, боясь проявить себя. Автор книги, психолог и преподаватель, старается помочь услышать свои эмоции, научиться отстаивать границы, свободно говорить о достижениях, планах и мечтах, а также снять внутренние запреты и наконец проявить себя.Распутать странное убийствоВадим Панов "Девочка с куклами"Автор — известный фантаст, лауреат множества премий, среди которых "Портал", "Басткон", "Серебряная стрела", "РосКон". "Девочка с куклами" — его третий роман из детективной серии о следователе Феликсе Вербине. Читатели по достоинству оценили в предыдущих книгах интригующий сюжет с элементами мистики. В этот раз Вербин расследует странное убийство девушки. Она умерла в окружении кукол и оставила предсмертную записку, но следователь подозревает, что в деле замешан кто-то еще.Перенестись в ИталиюКэт Деверо "Побег в Тоскану"Семейные тайны, опасности и приключения, живописный итальянский колорит. Две сюжетные линии. В одной четырнадцатилетняя связистка Стелла участвует в Сопротивлении в 1944-м, в другой — современная писательница сбегает в Тоскану от неудачного брака и несбывшихся надежд. Роман поможет спрятаться от осенней хандры в романтичных апеннинских просторах.Открыть мир магииСара Бет Дерст "Искра"Фэнтези-история для читателей от десяти лет. Главная героиня Мина поступила в школу молний и пытается стать грозовым стражем. Внезапно она узнает, что управлять погодой непросто — за это приходится платить страшную цену. Девочка хочет изменить ситуацию, а поможет ей необычный питомец, верный спутник и защитник — дракон Пиксит. Вместе они преодолеют самые разные трудности и придут к счастливому финалу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

книги, что почитать, илон маск, netflix, вадим панов, стив джобс, италия, англия, япония, москва