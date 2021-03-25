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Анкету для трудоустройства Стива Джобса продали за 222 тысячи долларов
Анкету для трудоустройства Стива Джобса продали за 222 тысячи долларов
Анкета для трудоустройства основателя Apple Стива Джобса ушла с молотка за 162 тысячи фунтов (221 842 доллара), сообщается на сайте проводившей аукцион компании РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:33
2021-03-25T15:33
2021-03-25T16:45
apple
стивен возняк
стив джобс
портленд
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в мире
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Анкета для трудоустройства основателя Apple Стива Джобса ушла с молотка за 162 тысячи фунтов (221 842 доллара), сообщается на сайте проводившей аукцион компании Charterfields.Один лист документа от 1973 года Джобс заполнил от руки, вероятно, после того, как бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон. Через год он устроился техническим специалистом в Atari, где работал со Стивом Возняком перед тем, как они основали Apple в 1976 году.В опроснике Джобс упоминает свой опыт работы с "компьютерами и калькуляторами", а также особые навыки в электронных технологиях и цифровом проектировании.Аукцион проходил с 24 февраля по 24 марта. В 2018 году анкета уже продавалась на торгах, тогда она ушла с молотка за 175 тысяч долларов.
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apple, стивен возняк, стив джобс, портленд, орегон, в мире