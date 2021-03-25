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Анкету для трудоустройства Стива Джобса продали за 222 тысячи долларов
Анкету для трудоустройства Стива Джобса продали за 222 тысячи долларов
Анкета для трудоустройства основателя Apple Стива Джобса ушла с молотка за 162 тысячи фунтов (221 842 доллара), сообщается на сайте проводившей аукцион компании РИА Новости, 25.03.2021
2021-03-25T15:33
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apple
стивен возняк
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Анкета для трудоустройства основателя Apple Стива Джобса ушла с молотка за 162 тысячи фунтов (221 842 доллара), сообщается на сайте проводившей аукцион компании Charterfields.Один лист документа от 1973 года Джобс заполнил от руки, вероятно, после того, как бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон. Через год он устроился техническим специалистом в Atari, где работал со Стивом Возняком перед тем, как они основали Apple в 1976 году.В опроснике Джобс упоминает свой опыт работы с "компьютерами и калькуляторами", а также особые навыки в электронных технологиях и цифровом проектировании.Аукцион проходил с 24 февраля по 24 марта. В 2018 году анкета уже продавалась на торгах, тогда она ушла с молотка за 175 тысяч долларов.
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apple, стивен возняк, стив джобс, портленд, орегон, в мире

Анкету для трудоустройства Стива Джобса продали за 222 тысячи долларов

15:33 25.03.2021 (обновлено: 16:45 25.03.2021)
 
© AP Photo / Paul Sakuma, FileСтив Джобс
Стив Джобс - РИА Новости, 1920, 25.03.2021
© AP Photo / Paul Sakuma, File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Анкета для трудоустройства основателя Apple Стива Джобса ушла с молотка за 162 тысячи фунтов (221 842 доллара), сообщается на сайте проводившей аукцион компании Charterfields.
Один лист документа от 1973 года Джобс заполнил от руки, вероятно, после того, как бросил Рид-колледж в Портленде в штате Орегон. Через год он устроился техническим специалистом в Atari, где работал со Стивом Возняком перед тем, как они основали Apple в 1976 году.
В опроснике Джобс упоминает свой опыт работы с "компьютерами и калькуляторами", а также особые навыки в электронных технологиях и цифровом проектировании.
Аукцион проходил с 24 февраля по 24 марта. В 2018 году анкета уже продавалась на торгах, тогда она ушла с молотка за 175 тысяч долларов.
 
AppleСтивен ВознякСтив ДжобсПортлендОрегонВ мире
 
 
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