https://ria.ru/20221228/zakharova-1841788723.html

Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами про клоунов

Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами про клоунов - РИА Новости, 28.12.2022

Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами про клоунов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переименование киевским режимом улицы Владимира Высоцкого в Изюме в улицу Стива Джобса,... РИА Новости, 28.12.2022

2022-12-28T01:07

2022-12-28T01:07

2022-12-28T01:37

стив джобс

мария захарова

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изюм (город)

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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переименование киевским режимом улицы Владимира Высоцкого в Изюме в улицу Стива Джобса, основателя компании Apple. Ранее заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что, согласно постановлению военной администрации, в рамках кампании по дерусификации страны в городе переименовано 19 улиц. "В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", - написала Захарова в своем Telegram-канале, процитировав песню Высоцкого "Диалог в цирке". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20221226/zakharova-1841529366.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221221/zakharova-1840155959.html

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россия

изюм (город)

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стив джобс, мария захарова, украина, россия, изюм (город)