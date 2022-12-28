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Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами про клоунов - РИА Новости, 28.12.2022
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Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами про клоунов
Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами про клоунов - РИА Новости, 28.12.2022
Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами про клоунов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переименование киевским режимом улицы Владимира Высоцкого в Изюме в улицу Стива Джобса,... РИА Новости, 28.12.2022
2022-12-28T01:07
2022-12-28T01:37
стив джобс
мария захарова
украина
россия
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переименование киевским режимом улицы Владимира Высоцкого в Изюме в улицу Стива Джобса, основателя компании Apple. Ранее заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что, согласно постановлению военной администрации, в рамках кампании по дерусификации страны в городе переименовано 19 улиц. "В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", - написала Захарова в своем Telegram-канале, процитировав песню Высоцкого "Диалог в цирке". Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
https://ria.ru/20221226/zakharova-1841529366.html
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стив джобс, мария захарова, украина, россия, изюм (город)
Стив Джобс, Мария Захарова, Украина, Россия, Изюм (город)
01:07 28.12.2022 (обновлено: 01:37 28.12.2022)
 
Захарова ответила на переименование улицы в Изюме словами про клоунов

Захарова ответила на переименование улицы Высоцкого в Изюме словами из песни про клоунов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 28.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 28 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала переименование киевским режимом улицы Владимира Высоцкого в Изюме в улицу Стива Джобса, основателя компании Apple.
Ранее заместитель мэра города Изюм Харьковской области Украины Владимир Мацокин сообщил, что, согласно постановлению военной администрации, в рамках кампании по дерусификации страны в городе переименовано 19 улиц.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 26.12.2022
26 декабря, 22:01
Захарова назвала закон Украины о нацменьшинствах циничным глумлением
"В Изюме улицу Владимира Высоцкого переименовали в улицу Стива Джобса. Наверное, не могут простить поэту пророческие строки "ой, Вань, гляди, какие клоуны", - написала Захарова в своем Telegram-канале, процитировав песню Высоцкого "Диалог в цирке".
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 09:03Сказано в эфире
"Перевертыш". Захарова о позиции Зеленского по отношению к религии
 
Стив ДжобсМария ЗахароваУкраинаРоссияИзюм (город)
 
 
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