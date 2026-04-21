Трамп назвал лучшего руководителя для Apple - РИА Новости, 21.04.2026
14:23 21.04.2026 (обновлено: 14:32 21.04.2026)
Трамп назвал лучшего руководителя для Apple

Трамп: Apple при Стиве Джобсе не добилась бы такого успеха, как при Тиме Куке

© AP Photo / Ng Han Guan, FileЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Логотип компании Apple. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп заявил, что Apple достигла большего успеха под руководством Тима Кука, чем могла бы под руководством Стива Джобса.
  • Джон Тернус назначен новым генеральным директором Apple с 1 сентября, а Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.
  • Трамп рассказал, что в начале его первого президентского срока Тим Кук обращался к нему с просьбой о помощи в решении серьезной проблемы.
ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда был поклонником как Тима Кука, так и Стива Джобса, но при последнем, Apple не добилась бы такого успеха, как при Куке.
Ранее компания Apple объявила о назначении нынешнего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения устройств Джона Тернуса новым генеральным директором с 1 сентября, тогда как Тим Кук перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров.
"Я всегда был большим поклонником Тима Кука, как и Стива Джобса, но если бы Стив не ушел из жизни так рано и возглавил компанию вместо Тима, она, конечно, добилась бы успеха, но ни в коем случае не такого, какого достигла под руководством Тима", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также вспомнил, что в начале его первого президентского срока, ему позвонил Тим Кук с "довольно серьезной проблемой", которую якобы мог решить только сам Трамп, будучи президентом США. После этого, добавил Трамп, Кук звонил ему еще не раз и все время с просьбой о помощи.
"Я был очень впечатлен тем, что глава Apple звонит, чтобы "поцеловать мне задницу". В любом случае, он объяснил свою проблему - она была сложной, я почувствовал, что он прав, и решил ее быстро и эффективно", - отметил глава Белого дома.
