Трамп назвал лучшего руководителя для Apple

ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что всегда был поклонником как Тима Кука, так и Стива Джобса, но при последнем, Apple не добилась бы такого успеха, как при Куке.
"Я всегда был большим поклонником Тима Кука, как и Стива Джобса, но если бы Стив не ушел из жизни так рано и возглавил компанию вместо Тима, она, конечно, добилась бы успеха, но ни в коем случае не такого, какого достигла под руководством Тима", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Трамп также вспомнил, что в начале его первого президентского срока, ему позвонил Тим Кук с "довольно серьезной проблемой", которую якобы мог решить только сам Трамп, будучи президентом США. После этого, добавил Трамп, Кук звонил ему еще не раз и все время с просьбой о помощи.
"Я был очень впечатлен тем, что глава Apple звонит, чтобы "поцеловать мне задницу". В любом случае, он объяснил свою проблему - она была сложной, я почувствовал, что он прав, и решил ее быстро и эффективно", - отметил глава Белого дома.