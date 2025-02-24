24 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Считанные дни остаются до завершения календарной зимы. Но на каждый из них приходится немало различных праздников: православных, профессиональных, международных, неофициальных. 24 февраля 2025 года - это не только начало Масленицы, но и ряд других важных событий. Какой сегодня праздник отмечают в календаре России и в мире, что можно делать и что запрещено - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В 2025 году на 24 февраля выпадает начало древнего праздника, которым славяне отмечали проводы зимы и наступление весны. Речь идет о Масленице, точные даты которой ежегодно меняются в зависимости от числа, на которое выпадает Пасха. А сразу после Масленицы начинается Великий пост.

С Масленицей связаны несколько популярных традиций: это и символическое сжигание чучела зимы, и приготовление главного праздничного угощения - блинов. Свое название есть у каждого дня на Масленичной неделе, а завершается этот период широкими праздничными гуляниями.

Церковный праздник сегодня

В этот февральский день отмечается не только начало Масленицы. 24 февраля в православном календаре - это также день памяти священномученика Власия, епископа Севастийского. С юных лет он вел кроткую и благочестивую жизнь, потому и был выбран согражданами епископом. Во времена гонений на христиан много утешал страждущих, после скрылся в пещере, где и был схвачен воинами императора Ликиния, подвергнут пыткам и убит.

Чтят христиане в этот день и память преподобного Димитрия Прилуцкого, Вологодского. Он родился в городе Переславль-Залесский, в семье весьма обеспеченного местного купца. Достаточно рано стал монахом, также известен тем, что основал Никольский монастырь на берегу Плещеева озера, где и служил игуменом. Еще один интересный факт: сам князь Дмитрий Донской выбрал Димитрия крестным отцом для своих детей.

Также 24 февраля в церковном календаре отмечаются дни памяти:

благоверного князя Всеволода (во святом Крещении носившего имя Гавриила), Псковского; мученика Георгия Нового, Софийского.

Народный праздник

24 февраля по народному календарю - это Власьев день. Его также называли Коровьев праздник, ведь в центре внимания в этот день нередко оказывался скот и домашние животные: их вкусно кормили, за ними внимательно ухаживали. Отмечали этот праздник и шумными застольями, а еще смотрели на погоду. Например, иней считался признаком мороза, а если выпадет обильный снегопад - быть ранней весне.

Что касается запретов, то 24 февраля запрещалось как обижать животных, так и выполнять серьезную работу, ссориться и проявлять жадность.

Какой сегодня праздник в мире

В мировом праздничном календаре на 24 февраля приходится немало поводов для веселья и поздравлений. Среди них:

День флага, который празднуют в Мексике; День независимости в Эстонии.

Отмечают сегодня и день рождения лотереи. В 1466 году в одной из стран Европы прошла первая в мировой истории лотерея. Она была организована вдовой местного художника, а все вырученные таким образом деньги были направлены на помощь бедным.

Памятные даты в истории

1852 год - известный классик, писатель Николай Гоголь сжег второй том поэмы "Мертвые души";

1910 год - в Швеции был основан футбольный клуб "Мальмё";

1938 год - в продаже появилась первая в мире зубная щетка, щетина которой была сделана из нейлона.

Кто родился 24 февраля из знаменитостей

Немало известных выдающихся личностей появились на свет 24 февраля. Вот лишь некоторые из них:

певица и Заслуженная артистка РСФСР (1932 год); инженер и предприниматель, сооснователь компании Apple Inc Стив Джобс (1955 год).

