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В России создали золотой планшет iPad Pro за 12 миллионов рублей
В России создали золотой планшет iPad Pro за 12 миллионов рублей
Более 1 килограмма золота ушло на специальную версию iPad Pro c цитатами руководителей Apple. Изделием поклонников "яблочной" продукции порадовал российская... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:10
2021-03-02T15:10
2021-03-02T15:10
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 1 килограмма золота ушло на специальную версию iPad Pro c цитатами руководителей Apple. Изделием поклонников "яблочной" продукции порадовал российская компания-кастомизатор Caviar.В серию вошло несколько гаджетов с уникальным оформлением — iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPad Pro. В отделке этих устройств использованы золото, бриллианты и ценные породы дерева. В зависимости от версии, на корпус выгравированы известные цитаты Стива Джобса или Тима Кука.Наиболее дорогой вариант iPad Pro, изготовленный в единственном экземпляре, обойдется в 12 миллионов рублей. На него ушли 81 бриллиант и более килограмма золота 750-ой пробы.Есть варианты и подешевле — Caviar предлагает смартфон iPhone 12 Pro "золотое яблоко" за 365 тысяч рублей. На корпус устройства нанесено изречение Стива Джобса: "Имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции".
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тим кук, apple iphone, apple ipad, apple, стив джобс, технологии
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости.
Более 1 килограмма золота ушло на специальную версию iPad Pro c цитатами руководителей Apple. Изделием поклонников "яблочной" продукции порадовал
российская компания-кастомизатор Caviar.
В серию вошло несколько гаджетов с уникальным оформлением — iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPad Pro. В отделке этих устройств использованы золото, бриллианты и ценные породы дерева. В зависимости от версии, на корпус выгравированы известные цитаты Стива Джобса или Тима Кука.
Наиболее дорогой вариант iPad Pro, изготовленный в единственном экземпляре, обойдется в 12 миллионов рублей. На него ушли 81 бриллиант и более килограмма золота 750-ой пробы.
Есть варианты и подешевле — Caviar предлагает смартфон iPhone 12 Pro "золотое яблоко" за 365 тысяч рублей. На корпус устройства нанесено изречение Стива Джобса: "Имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции".