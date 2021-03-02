https://ria.ru/20210302/apple-1599605296.html

В России создали золотой планшет iPad Pro за 12 миллионов рублей

В России создали золотой планшет iPad Pro за 12 миллионов рублей

Более 1 килограмма золота ушло на специальную версию iPad Pro c цитатами руководителей Apple. Изделием поклонников "яблочной" продукции порадовал российская... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:10

2021-03-02T15:10

2021-03-02T15:10

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Более 1 килограмма золота ушло на специальную версию iPad Pro c цитатами руководителей Apple. Изделием поклонников "яблочной" продукции порадовал российская компания-кастомизатор Caviar.В серию вошло несколько гаджетов с уникальным оформлением — iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPad Pro. В отделке этих устройств использованы золото, бриллианты и ценные породы дерева. В зависимости от версии, на корпус выгравированы известные цитаты Стива Джобса или Тима Кука.Наиболее дорогой вариант iPad Pro, изготовленный в единственном экземпляре, обойдется в 12 миллионов рублей. На него ушли 81 бриллиант и более килограмма золота 750-ой пробы.Есть варианты и подешевле — Caviar предлагает смартфон iPhone 12 Pro "золотое яблоко" за 365 тысяч рублей. На корпус устройства нанесено изречение Стива Джобса: "Имейте храбрость следовать своему сердцу и интуиции".

https://ria.ru/20201023/iphone-1581181391.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тим кук, apple iphone, apple ipad, apple, стив джобс, технологии