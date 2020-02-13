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https://ria.ru/20200213/1564632502.html
Крупные ДТП с микроавтобусами в России в 2018-2020 годах
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РИА Новости

Крупные ДТП с микроавтобусами в России в 2018-2020 годах

04:56 13.02.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид

2020

13 февраля на 475-м километре федеральной автодороги "Р-23" в Пустошкинском районе Псковской области произошла авария. Столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter с большегрузным автомобилем Volvo. Погибли восемь человек, еще двое пострадали.
10 февраля на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись такси и микроавтобус. Один человек погиб, четверо пострадали.
8 февраля на 694-ом километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе Воронежской области произошло ДТП. Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузным автомобилем MAN. Погибли четыре человека, еще четверо пострадали.
29 января в Ростовской области на трассе М4 "Дон" в районе Грушевского спуска произошла авария. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт "Платов", грузовой автомобиль Scania, микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой Reno. Два человека погибли, семеро пострадали.

2019

14 ноября в Забайкальском крае в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита - Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Погибли семь человек.
26 октября около 17 часов в Нолинском районе Кировской области на 130-м километре автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе 15-летняя девочка, погибли. Водитель и семь пассажиров автомобиля Ford, а также восьмилетняя девочка-пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести.
26 октября в Алтайском крае на 74-м километре федеральной трассы А322 произошла авария. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек. Погибли восемь человек, пятеро пострадали.
11 августа в Подмосковье на 159-м километре Рижского шоссе на выезде в Тверскую область произошла авария. Столкнулись легковой, грузовой автомобили и микроавтобус. Пять человек погибли среди них двое детей. Еще восемь человек пострадали, среди них также есть ребенок.
6 августа в Рязанской области на 404-м километре автодороги М5 "Урал" случилось ДТП. Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку. Восемь человек госпитализированы.
15 июля на 138-м километре федеральной автодороги "Вилюй" в Якутии произошло лобовое столкновение микроавтобуса Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter. В результате три человека погибли, столько же пострадали.
15 июня на 59-м километре автодороги Воронеж - Луганск в Хохольском районе Воронежской области Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. В результате ДТП погибли восемь человек.
4 апреля на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус и фура. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали. В числе пострадавших один ребенок.
19 февраля на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "Камаз", Hyundai и пассажирский микроавтобус. В результате ДТП шесть человек погибли, еще семеро пострадали.
19 февраля на 288-м километре федеральной автомобильной дороги "Пермь — Екатеринбург" водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Газель Next". В результате ДТП два человека погибли, семеро пострадали. Для эвакуации пострадавших впервые при ДТП использовались два вертолета территориального центра медицины катастроф.
15 февраля в Чувашии на 14 километре федеральной автодороги А-151 "Цивильск - Ульяновск" водитель автобуса Mercedes-Benz Sprinter, который следовал по маршруту Канаш - Чебоксары выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. Водитель автобуса погиб, пятеро пассажиров получили травмы и были госпитализированы.
11 февраля на федеральной автодороги "Тюмень — Ханты-Мансийск" водитель автомобиля Peugeot 308 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Kia. В ДТП также столкнулись автомобиль Datsun, грузовой автомобиль Volvo и автобус Mercedes Sprinter, перевозивший 20 пассажиров из Тобольска в Тюмень. В результате аварии два пассажира автобуса погибли, еще двое пострадали. Также травмы получили водитель и пассажир Peugeot.
8 февраля в городе Стерлитамаке (Башкирия) маршрутная "Газель" столкнулась с опорой линии электропередачи. В результате ДТП пострадали 19 человек, в том числе трое детей. Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением. Полиция не исключает, что причиной аварии могло стать несоблюдение скоростного режима.
4 февраля в Судогодском районе Владимирской области микроавтобус с пассажирами въехал в идущий впереди "Камаз" и опрокинулся. В результате ДТП погибли три пассажира, еще шесть человек – водитель микроавтобуса и пять пассажиров были госпитализированы.
24 января на 699 километре трассы М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе Воронежской области микроавтобус Mercedes выехал на встречную полосу и столкнулся с большим автобусом. Погиб водитель микроавтобуса, женщина-пассажир была госпитализирована. Медицинская помощь была на месте оказана одному пассажиру автобуса и пассажиру микроавтобуса.
19 января на 1 километре автодороги "Муслюмово — Ново-Курманово" в Челябинской области водитель автобуса "ГАЗ-225000" съехал с проезжей части вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате ДТП пострадали 11 человек.
15 января в Белгородской области в районе хутора Гремучий Ивнянского района произошла авария с участием "Лады Калины" и микроавтобуса "Газель". В результате ДТП водитель и пассажир "Лада Калины" погибли на месте. Два пассажира автомобиля "Лада Калина", водитель и девять пассажиров "Газели" получили травмы.
11 января семь автомашин, в том числе маршрутный микроавтобус, стали участниками аварии во Владивостоке. По данным краевого УМВЛ, в ДТП пострадали 16 человек.
10 января маршрутный микроавтобус, ехавший из Белгородской области, столкнулся с легковым автомобилем в Воронежской области, на 208-м километре автодороги "Курск – Воронеж – Борисоглебск". В результате ДТП погибли два человека и еще двое пострадали.
6 января на 767-м километре трассы Р-22 в Волгоградской области произошло лобовое столкновение маршрутного такси Ford Transit (рейс "Волжский – Воронеж") и легкового автомобиля Ford Focus. В результате ДТП водитель легковушки погиб, шесть человек пострадали.

2018

27 октября на 36 километре Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге столкнулись грузовики Iveco и Scania. В результате Iveco выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус Hyundai Starex, который в результате загорелся. Жертвами ДТП стали водитель и еще семь человек, ехавших в Starex, водителя Iveco доставили в больницу с тяжелыми травмами, водитель Scania не пострадал.
21 октября на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья столкнулись автобус и микроавтобус. Водитель автобуса "ПАЗ" выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Ивеко". Погибли четыре человека и еще 10 пострадали.
11 октября произошло столкновение микроавтобуса с выехавшим на встречную полосу движения самосвалом Mercedes на трассе М-7 возле деревни Большие Карачуры в Чебоксарском районе Чувашии. В результате ДТП 12 пассажиров автобуса погибли, здоровью двух граждан был причинен тяжкий вред.
5 октября в Калининском районе Тверской области около населенного пункта Некрасово столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ, следовавший из Ржева, и микроавтобус Ford Transit, ехавший из Твери. В аварии погибли 13 человек — водитель и пассажиры Ford Transit, еще один пассажир микроавтобуса, а также водитель и пассажирка ЛиАЗа были госпитализированы.
16 января в Тульской области у поселка Временный на автодороге Щекино – Тула столкнулись автомобиль Hyundai и микроавтобус маршрута 117, где были более 20 пассажиров. В результате ДТП пострадали 16 человек.
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