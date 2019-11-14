Столичных криминалистов направили в Забайкалье, где произошло крупное ДТП

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Столичные криминалисты направлены в Забайкальский край, где произошло ДТП с семью погибшими, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Утром 14 ноября в 60 километрах от поселка Агинское на федеральной автодороге Чита-Забайкальск произошло ДТП с участием трех автомобилей. Водитель микроавтобуса Hyundai столкнулся с грузовиком Shacman, стоящим на обочине, и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. Погибли семь человек. СК сообщало о начатой проверке по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
"Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 238 УК РФ… Также Александр Бастрыкин направил в Забайкальский край криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) Следственного комитета для оказания практической помощи в установлении всех обстоятельств произошедшего", - сказала Петренко.
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