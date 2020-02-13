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В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
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РИА Новости

В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

02:48 13.02.2020 (обновлено: 09:46 13.02.2020)
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© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской областиНа месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
© Фото : пресс-служба УМВД России по Псковской области
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным МЧС, авария произошла в 00.29 мск в Пустошкинском районе на 475-м километре федеральной автодороги "Р-23" возле деревни Рудо.
В результате столкновения Mercedes-Benz Sprinter с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, еще двое - граждане Белоруссии и Украины - пострадали.
К месту ДТП направили оперативную группу, спасатели деблокировали пострадавших.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
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ДТП с гражданами Украины в Псковской областиПсковская областьПроисшествия
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aalekseevan
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