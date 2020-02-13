В Псковской области восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой в Псковской области, по предварительным данным, погибли восемь человек, еще двое пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По данным МЧС, авария произошла в 00.29 мск в Пустошкинском районе на 475-м километре федеральной автодороги "Р-23" возле деревни Рудо.
В результате столкновения Mercedes-Benz Sprinter с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, еще двое - граждане Белоруссии и Украины - пострадали.
К месту ДТП направили оперативную группу, спасатели деблокировали пострадавших.
Обстоятельства аварии устанавливаются.