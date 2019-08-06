Двоих пострадавших в ДТП под Рязанью переведут в областную больницу

На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019. Архивное фото

На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019

© Фото : МЧС России На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 авг – РИА Новости. Двоих пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области переведут из больницы в Сасовском районе в областную клиническую больницу, сообщил РИА Новости завотделением реанимации травмцентра Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку. Восемь человек госпитализированы. В автобусе ехали граждане Таджикистана.

"Один пациент остается в крайне тяжелом состоянии, еще один - в тяжелом. Планируется перевод пациентов в травмцентр первого уровня в областную клиническую больницу. Остальные в состоянии средней тяжести, в основном, скелетные травмы", - сказал Карпунин.

По его словам, транспортировка пациентов в крупные федеральные центры не требуется, местные медики справятся с лечением.