В Воронежской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Три человека погибли, еще пять получили травмы при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщило ГУ МВД по региону.
ДТП произошло ночью на 694-ом километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе.
"Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем MAN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области", - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса.
"Пять пассажиров - мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска, и 39-летний житель Калининграда - получили телесные повреждения", - информирует полиция.
Как пояснила РИА Новости представитель УМВД по региону, движение на участке трассы полностью восстановлено.
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Twitter подтвердил, что среди участников ДТП есть граждане республики.
"На трассе М-4 в районе Воронежа в аварию попал автобус, погибли трое граждан ЛНР, пятеро пострадавших с травмами доставлены в медучреждения РФ, где им оказывается помощь. Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших в ДТП. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления", - написал он.
Последствия ДТП на 694 километре автодороги М-4 "Дон"