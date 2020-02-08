В Воронежской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Три человека погибли, еще пять получили травмы при столкновении микроавтобуса с грузовиком в Воронежской области, сообщило ГУ МВД по региону.

ДТП произошло ночью на 694-ом километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе.

"Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем MAN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса.

"Пять пассажиров - мужчины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет, жители Луганска, и 39-летний житель Калининграда - получили телесные повреждения", - информирует полиция.

Как пояснила РИА Новости представитель УМВД по региону, движение на участке трассы полностью восстановлено.

Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Twitter подтвердил, что среди участников ДТП есть граждане республики.