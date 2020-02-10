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Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Воронежем выросло до четырех
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РИА Новости

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Воронежем выросло до четырех

11:51 10.02.2020
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© Фото : ГУ МВД РФ по Воронежской областиПоследствия ДТП на 694 километре автодороги М-4 "Дон"
Последствия ДТП на 694 километре автодороги М-4 Дон
© Фото : ГУ МВД РФ по Воронежской области
Последствия ДТП на 694 километре автодороги М-4 "Дон"
ВОРОНЕЖ, 10 фев – РИА Новости. Количество жертв аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области выросло до четырех человек, сообщил в понедельник РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла ночью 8 февраля на 694-м километре автодороги М-4 "Дон" в Верхнемамонском районе. По данным полиции, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Vito, двигаясь со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком MAN под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области.
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В результате ДТП погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса. Пятеро пассажиров - мужчины 33, 27, 39 и 34 лет, жители украинского Луганска, и 39-летний житель Калининграда, - получили травмы и были госпитализированы в ЦРБ Павловского района.
"Один пациент скончался, он в морге. Еще одного перевели в отделение травматологии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас в реанимации остаются трое пациентов. Скоро в травматологию переведут еще одного из пострадавших.
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