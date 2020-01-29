В Ростовской области назвали предварительную причину крупного ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв – РИА Новости, Юлия Насулина. Крупная авария с автобусом в Ростовской области, по предварительным данным, произошла из-за фуры, водитель которой не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла на трассе М-4 "Дон" в районе Грушевского спуска в среду утром. Столкнулись рейсовый автобус ПАЗ, следовавший в аэропорт "Платов", грузовой автомобиль Scania, микроавтобус Mercedes Sprinter и легковой Reno. Два человека погибли, семеро пострадали.
"По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, в котором водитель погиб на месте. Далее легковой автомобиль столкнулся с автобусом. Следовавший в попутном направлении с Reno микроавтобус съехал в резерв дороги, водитель погиб на месте", - сказал собеседник.
Ранее управление ГИБДД по Ростовской области обращало внимание водителей на неблагоприятные погодные условия и призывало увеличить дистанцию, а также строго соблюдать скоростной режим. В Ростове-на-Дону идет дождь.