В Подмосковье автобус столкнулся с маршруткой

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На месте ДТП с участием автобуса и микроавтобуса на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья

На месте ДТП с участием автобуса и микроавтобуса на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Автобус и микроавтобус столкнулись на трассе А-108 в Дмитровском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По предварительной информации, четыре человека погибли и еще 10 пострадали. Микроавтобус перевернулся набок.

"Водитель автобуса "ПАЗ" (не на маршруте, без пассажиров) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Ивеко" (следовал по маршруту №36 г. Дмитров — с. Рогачево, перевозил 14 пассажиров)", — пояснил представитель ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники полиции.

В подмосковном главке МЧС сообщили, что в маршрутке находились 14 пассажиров и водитель.