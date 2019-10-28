В Алтайском крае похоронили погибших в крупном ДТП

БАРНАУЛ, 28 окт - РИА Новости. Похороны погибших в крупном ДТП прошли в понедельник в Шипуновском и Алейском районах Алтайского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра соцзащиты края Наталью Оськину.
Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек. Погибли восемь человек, пятеро пострадали. Возбуждено уголовное дело.
"Сегодня проходят похороны погибших в ДТП в Шипуновском районе и в Алейске. Работники социальной службы сопровождают траурные мероприятия, психологи поддерживают родственников. Совместно с минздравом будем оказывать клиническую помощь матери, оставшейся с тремя детьми, и матери, потерявшей в ДТП единственного ребенка", - рассказала Оськина.
По ее словам, принято решение оказать материальную помощь семьям погибших на погребение родственников в размере 50 тысяч рублей. Семьям пострадавших в ДТП выделяется по 20 тысяч рублей.
Министр рассказала, что также будут произведены все положенные по линии Пенсионного фонда выплаты на погребение погибших артисток коллектива "Сударушка".
Как отметила министр, у сопровождавшей коллектив сотрудницы учреждения культуры Алейского района, которая также погибла в ДТП, осталась несовершеннолетняя дочь. По линии социального страхования ее семья тоже получит положенные выплаты, а девочке будут производиться социальные выплаты до 18 лет.