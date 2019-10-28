В Кировской области трое пострадавших в крупном ДТП остаются в больнице

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Три человека, в том числе восьмилетняя девочка, получившие травмы при столкновении микроавтобуса с автомобилем в Кировской области, остаются в больнице, у двух из них состояние стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Около 17 часов в субботу, 26 октября, в Нолинском районе Кировской области водитель микроавтобуса Ford Transit выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114. В результате водитель и три пассажира автомобиля ВАЗ, в том числе 15-летняя девочка, погибли. Водитель и семь пассажиров автомобиля Ford, а также восьмилетняя девочка-пассажир автомобиля ВАЗ получили травмы различной степени тяжести. В отношении водителя Ford возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания.

"В настоящее время в Центре травматологии, ортопедии и нейрохирургии находятся три пациента, пострадавших в ДТП в Нолинском районе. Восьмилетнюю девочку прооперировали, ее состояние оценивается врачами как стабильно тяжелое, мужчина в реанимации также находится в стабильно тяжелом состоянии. Состояние еще одного пострадавшего оценивается как удовлетворительное. Четвертый пациент, который был ранее госпитализирован в Центр травматологии, выписан на амбулаторное лечение", - рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Там сообщили, что органы социальной защиты населения оказывают содействие родственникам погибших в погребении.

"По согласовании с лечащим врачом и родственниками пострадавшей девочки Кировским центром социальной помощи семье и детям будет оказана квалифицированная психологическая помощь. По желанию родственников девочка может быть направлена в один из реабилитационных центров Кировской области", - подчеркнули в пресс-службе.

Там отметили, что психологическую помощь родственникам жертв готов оказать и комплексный центр социального обслуживания населения в Уржуме, где проживали погибшие в аварии люди.