Врачи рассказали о состоянии девочки, выжившей в крупном ДТП под Воронежем

ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Врачи оценивают состояние десятилетней девочки, выжившей в аварии с участием микроавтобуса, как стабильное, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.

По предварительным данным, авария произошла в субботу в 19.50 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. В результате ДТП погибли восемь человек.

Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в столкновении, ее отправили на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 Воронежа. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. По предварительным данным, у девочки открытые переломы ног, переломы рук, закрытая черепно-мозговая травма.

"Девочка, пострадавшая при ДТП в Хохольском районе, находится в реанимации ОДКБ №2. Медики оценивают ее состояние как стабильное. Ребенок в сознании, готовится к переводу в травматологическое отделение", - говорится в сообщении представителя депздрава.