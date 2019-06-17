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РИА Новости

Врачи рассказали о состоянии девочки, выжившей в крупном ДТП под Воронежем

Вчера, 18:53
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© Фото : Фото предоставлено МВДНа месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
© Фото : Фото предоставлено МВД
ВОРОНЕЖ, 17 июн - РИА Новости. Врачи оценивают состояние десятилетней девочки, выжившей в аварии с участием микроавтобуса, как стабильное, сообщил в понедельник РИА Новости представитель департамента здравоохранения региона.
По предварительным данным, авария произошла в субботу в 19.50 мск на 59 километре автодороги "Воронеж-Луганск" в Хохольском районе Воронежской области. Ford Focus, двигавшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Caravelle. В результате ДТП погибли восемь человек.
Десятилетняя девочка оказалась единственной выжившей в столкновении, ее отправили на "скорой" в областную детскую клиническую больницу №2 Воронежа. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое. По предварительным данным, у девочки открытые переломы ног, переломы рук, закрытая черепно-мозговая травма.
ДТП на 59 км автодороги Воронеж-Луганск в Хохольском районе Воронежской области
16 июня, 17:11
Момент смертельного ДТП под Воронежем попал на видео
"Девочка, пострадавшая при ДТП в Хохольском районе, находится в реанимации ОДКБ №2. Медики оценивают ее состояние как стабильное. Ребенок в сознании, готовится к переводу в травматологическое отделение", - говорится в сообщении представителя депздрава.
Полиция по факту аварии возбудила дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". По делу назначен ряд судебных экспертиз, изъята карта памяти видеорегистратора из автомобиля очевидца происшествия.
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