В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

Еще восемь человек пострадали, среди них также есть ребенок.

По предварительной информации, авария произошла в 19:15 на 159-м километре Рижского шоссе. Столкнулись легковой, грузовой автомобили и микроавтобус.

"Фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом", — сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.