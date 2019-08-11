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РИА Новости

В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек

20:15, 11 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.
Еще восемь человек пострадали, среди них также есть ребенок.
По предварительной информации, авария произошла в 19:15 на 159-м километре Рижского шоссе. Столкнулись легковой, грузовой автомобили и микроавтобус.
"Фура в попутном направлении столкнулась с джипом, после чего джип выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с микроавтобусом", — сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа.
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