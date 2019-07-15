Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-15T07:16Z
https://ria.ru/20190715/1556511287.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Якутии погибли три человека

Вчера, 07:16
333
ЯКУТСК, 15 июл – РИА Новости. Три человека погибли, столько же пострадали в результате лобового столкновения грузовика с микроавтобусом на дороге "Вилюй" в Якутии, сообщил РИА Новости источник в управлении ГИБДД МВД России по республике.
Ранее сообщалось, что в понедельник около 11.00 (5.00 мск) на 138 –м километре федеральной автодороги "Вилюй" произошло лобовое столкновение автомашин Toyota Hiace с пассажирами и грузового автомобиля Mitsubishi Canter. По информации пресс-службы ведомства, есть погибшие и пострадавшие. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"По предварительным данным, в результате ДТП на ФАД "Вилюй" трое пострадали и столько же человек погибли. Микроавтобус с пассажирами ехал из Якутска в город Вилюйск. По неофициальным данным, водитель Toyota Hiace выехал на встречную полосу", - рассказал источник.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
010101
Обсудить 0
ЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
В Якутии девять человек попали в больницу после ДТП с микроавтобусом
РИА
Новости
В Приамурье в багажнике автомобиля нашли более 2,5 килограмма марихуаны
В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме
В Якутии грузовик врезался в микроавтобус
Лента
новостей
Центральный автовокзал в Москве
Названы самые популярные автобусные маршруты у молодежи
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
Прокуратура начала проверку после ДТП с микроавтобусом в Якутии
В Хабаровске задержали безработного, "заминировавшего" торговый центр
На Чукотке нашли тела четверых рыбаков с перевернувшейся лодки
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
В Непале число жертв наводнений и оползней достигло 65 человек
Самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъёмки Ан-30. Архивное фото
Британские и итальянские военные выполнят наблюдательный полет над Россией
В посольстве объяснили, почему в Южную Корею не пустили группу россиян
ДТП на автодороге Вилюй в Якутии
После ДТП с автобусом в Якутии девять человек попали в больницу
В Забайкальском нацпарке в Бурятии из-за пожаров ввели режим ЧС
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Демократы обвинили Трампа в расизме и ксенофобии
Рабочие на сталелитейном заводе в Китае. Архивное фото
В Китае за полгода создали более семи миллионов рабочих мест
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД
02:10В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
02:06СМИ узнали о намерении США обсудить с Россией трехстороннюю ядерную сделку
01:52Совет ЕС призвал Турцию прекратить бурение в водах Кипра
01:50"Мы уже привыкли": Жители Донбасса рассказали о жизни под обстрелами ВСУ
01:45МИД Грузии прокомментировал инцидент на границе с Азербайджаном
01:43Украинский депутат поделился впечатлениями от поездки в Москву
01:40В ООН раскритиковали новый закон США о пересечении беженцами южных границ
01:36Глава СК предложил ввести дополнительный вид наказания для коррупционеров
01:32В конгрессе США заявили, что настало время объявить Трампу импичмент
01:25Гидрометцентр предупредил о сильных грозовых дождях в Центральной России
01:14Российские омбудсмены смогут лично принимать заключенных в колониях
01:03Евросоюз продлил санкции против КНДР
01:01Адвокаты россиянки Осиповой оплатили подачу апелляции по ее делу в США
00:58Задержанный в Албании террорист представился Диего Марадоной
00:54В России изобрели уникальный препарат для лечения аутоиммунных заболеваний
00:49На Украине вступил в силу закон о госязыке
00:45Американская разведка заявила об "уязвимости" С-400
00:40В Турции открыли музей, посвященный провалу попытки переворота в 2016 году
00:35Американские ВВС обязались защитить "Зону 51" от "штурма"
Лента новостейМолния