Биография Ольги Голодец

В 1984 году окончила экономический факультет Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Кандидат экономических наук.

С 1984 года по 1997 год занималась научной деятельностью в Центральной научно-исследовательской лаборатории трудовых ресурсов НИИ Труда, Институте проблем занятости РАН.

В 1997-1999 годах была директором социальных программ фонда "Реформуголь" - организации, действующей на основании соглашения между правительством РФ и Всемирным Банком

С 1999 года по 2001 год занимала должность начальника управления социальной политики и персонала ОАО "ГМК "Норильский никель".

В 2001 году была заместителем губернатора Таймырского (Долгано‑Ненецкого) автономного округа по социальным вопросам.

С декабря 2001 года по 2008 год являлась заместителем генерального директора по персоналу и социальной политике ОАО "ГМК "Норильский никель".

В 2008-2010 годах была президентом Общероссийского межотраслевого объединения работодателей ‑ производителей никеля и драгоценных металлов, председателем совета директоров страховой компании "Согласие".

В 2010-2012 годах – заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам образования и здравоохранения.

10 января 2012 года была назначена заместителем мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития.

21 мая 2012 года была назначена заместителем председателя правительства Российской Федерации.

18 мая 2018 года указом президента РФ вновь назначена заместителем председателя правительства РФ.

11 февраля 2020 года стало известно, что Ольга Голодец станет заместителем председателя Сбербанка , будет курировать медицинское направление.