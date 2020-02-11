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Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка
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РИА Новости

Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

15:33 11.02.2020 (обновлено: 17:21 11.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкОльга Голодец
Ольга Голодец
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Наблюдательный совет одобрил назначение бывшего вице-премьера России Ольги Голодец зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

"Сегодня одобрено решение о назначении Ольги Юрьевны (Голодец. — Прим. ред.) заместителем председателя правления. Эта позиция требует согласования с Центральным банком, поэтому назначение может произойти после согласования", — сказал Греф.

Он отметил, что в банке принято решение создать медицинскую платформу, Голодец как раз будет курировать это направление в банке. Кроме того, на должности зампреда она будет курировать цифровой GR (взаимодействие с органами государственной власти). В пресс-службе Сбербанка добавили, что Голодец также сфокусируется на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране.
При этом он добавил, что пока нет решения по кандидатам от правительства в набсовет Сбербанка. "Есть еще время, пока не обсуждено, никаких кандидатов пока нет", — добавил он.
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До прихода в Сбербанк Голодец в 2012-2020 годах работала в правительстве России, где в должности вице-премьера в разные периоды курировала вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма. В 2010-2012 годах она работала в правительстве Москвы.
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Ольга ГолодецГерман ГрефМоскваСбербанк РоссииРоссияЭкономика
Популярные комментарии
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11 февраля, 15:35
Петя Грин
13221102
ой какая молодец, а то всей страной волновались что по миру пойдёт или за границу эффективно управлять уедет... такого кадра могли бы лишиться.
11 февраля, 16:05
Александр Боровских
10230101
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