Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Наблюдательный совет одобрил назначение бывшего вице-премьера России Ольги Голодец зампредом правления Сбербанка, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.
"Сегодня одобрено решение о назначении Ольги Юрьевны (Голодец. — Прим. ред.) заместителем председателя правления. Эта позиция требует согласования с Центральным банком, поэтому назначение может произойти после согласования", — сказал Греф.
Он отметил, что в банке принято решение создать медицинскую платформу, Голодец как раз будет курировать это направление в банке. Кроме того, на должности зампреда она будет курировать цифровой GR (взаимодействие с органами государственной власти). В пресс-службе Сбербанка добавили, что Голодец также сфокусируется на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране.
При этом он добавил, что пока нет решения по кандидатам от правительства в набсовет Сбербанка. "Есть еще время, пока не обсуждено, никаких кандидатов пока нет", — добавил он.
До прихода в Сбербанк Голодец в 2012-2020 годах работала в правительстве России, где в должности вице-премьера в разные периоды курировала вопросы социального развития, образования, культуры, спорта и туризма. В 2010-2012 годах она работала в правительстве Москвы.