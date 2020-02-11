Бывший вице-премьер Ольга Голодец станет зампредом Сбербанка

"Сегодня одобрено решение о назначении Ольги Юрьевны (Голодец. — Прим. ред.) заместителем председателя правления. Эта позиция требует согласования с Центральным банком, поэтому назначение может произойти после согласования", — сказал Греф.

Он отметил, что в банке принято решение создать медицинскую платформу, Голодец как раз будет курировать это направление в банке. Кроме того, на должности зампреда она будет курировать цифровой GR (взаимодействие с органами государственной власти). В пресс-службе Сбербанка добавили, что Голодец также сфокусируется на усилении роли Сбербанка как одного из ключевых драйверов диджитализации в стране.