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Нижегородская область
https://ria.ru/20200923/konferentsiya-1577659975.html
В Нижнем Новгороде стартовала конференция по цифровой индустрии
Пятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала в среду на Нижегородской ярмарке. РИА Новости, 23.09.2020
2020-09-23T14:50
2020-09-23T14:50
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала в среду на Нижегородской ярмарке.ЦИПР – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".Конференция открылась пленарной сессией по теме "Баланс человека и технологий", в которой приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a>, гендиректор госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a>, гендиректор госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Likhachev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Лихачёв</a>, заместитель председателя правления ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a>" <a href="http://ria.ru/person_Golodec_Olga/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Голодец</a>, начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, представители федеральных и региональных органов власти и профильных компаний сектора."Мы видим, какое сейчас внимание уделяет цифровому развитию России. Мне хочется поблагодарить председателя правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> и заместителя председателя правительства <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Чернышенко</a>, который курирует это направление, за работу с регионами страны. Эта тема очень важна для нас", - поприветствовал <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> участников ЦИПР – 2020.Как отметил в ходе своего выступления глава региона, пандемия ускорила цифровое развитие <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>."В ускоренном темпе шло развитие цифровых сервисов, например, портала "Карта жителя Нижегородской области". На пике на нем зарегистрировались около 4,5 миллионов человек. Конечно, часть – это те, кто разово пользовался порталом, но с большинством есть возможность обратной связи. Люди смогут использовать возможности портала и в дальнейшем", - сказал Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что пандемия не оказала негативного влияния на развитие IT-сектора в регионе."Мы заняли 3 место по экспорту IT-услуг в стране, а количество IT-компаний с 2019 года выросло на 25%. Основной вызов - это подготовка кадров и создание комфортных условий для работы", - сказал глава региона.
https://ria.ru/20200918/samozanyatye-1577446207.html
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нижегородская область
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

В Нижнем Новгороде стартовала конференция по цифровой индустрии

14:50 23.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде
Вид Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 23.09.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости. Пятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала в среду на Нижегородской ярмарке.
ЦИПР – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".
Конференция открылась пленарной сессией по теме "Баланс человека и технологий", в которой приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв, заместитель председателя правления ПАО "Сбербанк" Ольга Голодец, начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, представители федеральных и региональных органов власти и профильных компаний сектора.
"Мы видим, какое сейчас внимание уделяет цифровому развитию России. Мне хочется поблагодарить председателя правительства Михаила Мишустина и заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко, который курирует это направление, за работу с регионами страны. Эта тема очень важна для нас", - поприветствовал Глеб Никитин участников ЦИПР – 2020.
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Как отметил в ходе своего выступления глава региона, пандемия ускорила цифровое развитие Нижегородской области.
"В ускоренном темпе шло развитие цифровых сервисов, например, портала "Карта жителя Нижегородской области". На пике на нем зарегистрировались около 4,5 миллионов человек. Конечно, часть – это те, кто разово пользовался порталом, но с большинством есть возможность обратной связи. Люди смогут использовать возможности портала и в дальнейшем", - сказал Никитин.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что пандемия не оказала негативного влияния на развитие IT-сектора в регионе.
"Мы заняли 3 место по экспорту IT-услуг в стране, а количество IT-компаний с 2019 года выросло на 25%. Основной вызов - это подготовка кадров и создание комфортных условий для работы", - сказал глава региона.
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