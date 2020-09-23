https://ria.ru/20200923/konferentsiya-1577659975.html

В Нижнем Новгороде стартовала конференция по цифровой индустрии

Пятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала в среду на Нижегородской ярмарке. РИА Новости, 23.09.2020

2020-09-23T14:50

2020-09-23T14:50

2020-09-23T14:50

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151962/96/1519629667_0:43:3489:2005_1400x0_80_0_0_8d7524bbbdd7b6905452f2bfe5b8b39d.jpg

<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 сен - РИА Новости.</strong> Пятая конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала в среду на Нижегородской ярмарке.ЦИПР – одна из крупнейших в России конференций для диалога между государством и бизнесом по вопросам развития цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика".Конференция открылась пленарной сессией по теме "Баланс человека и технологий", в которой приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ <a href="http://ria.ru/person_Maksut_SHadaev/" target="_blank" data-auto="true">Максут Шадаев</a>, гендиректор госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHemezov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чемезов</a>, гендиректор госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>" <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Likhachev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Лихачёв</a>, заместитель председателя правления ПАО "<a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанк</a>" <a href="http://ria.ru/person_Golodec_Olga/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Голодец</a>, начальник управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, представители федеральных и региональных органов власти и профильных компаний сектора."Мы видим, какое сейчас внимание уделяет цифровому развитию России. Мне хочется поблагодарить председателя правительства <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> и заместителя председателя правительства <a href="http://ria.ru/person_DmitrijjCHernyshenko/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Чернышенко</a>, который курирует это направление, за работу с регионами страны. Эта тема очень важна для нас", - поприветствовал <a href="http://ria.ru/person_Gleb_Nikitin/" target="_blank" data-auto="true">Глеб Никитин</a> участников ЦИПР – 2020.Как отметил в ходе своего выступления глава региона, пандемия ускорила цифровое развитие <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a>."В ускоренном темпе шло развитие цифровых сервисов, например, портала "Карта жителя Нижегородской области". На пике на нем зарегистрировались около 4,5 миллионов человек. Конечно, часть – это те, кто разово пользовался порталом, но с большинством есть возможность обратной связи. Люди смогут использовать возможности портала и в дальнейшем", - сказал Никитин.Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что пандемия не оказала негативного влияния на развитие IT-сектора в регионе."Мы заняли 3 место по экспорту IT-услуг в стране, а количество IT-компаний с 2019 года выросло на 25%. Основной вызов - это подготовка кадров и создание комфортных условий для работы", - сказал глава региона.

https://ria.ru/20200918/samozanyatye-1577446207.html

https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577340414.html

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, экономика