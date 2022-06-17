https://ria.ru/20220617/sberbank-1796057094.html

Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"

Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком" - РИА Новости, 17.06.2022

Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме РИА Новости, 17.06.2022

2022-06-17T12:24

2022-06-17T12:24

2022-06-17T12:24

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

андрей бочаров

санкт-петербург

сбербанк россии

россия

ольга голодец

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии цифровых технологий в здравоохранении региона и создании "Карты жителя Волгоградской области", сообщает в пятницу пресс-служба администрации области."Подписи под документом на площадке XXV Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. Соглашение поможет внедрению современных цифровых технологий в здравоохранение и социальную сферу Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в рамках соглашения будет реализован проект "Карта жителя Волгоградской области", которая заменит собой сразу несколько документов, в том числе банковскую карточку и проездной билет. Ею можно будет расплачиваться в магазинах, записываться на прием к врачу и другое. Также, по данным администрации, благодаря проекту будет автоматизировано льготное питание школьников и предоставление мер поддержки местным производителям.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220617/pmef-1796005431.html

https://ria.ru/20220426/tekhnopark-1785553409.html

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россия

волгоградская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

петербургский международный экономический форум (фонд), андрей бочаров, санкт-петербург, сбербанк россии, россия, ольга голодец, волгоградская область, пмэф