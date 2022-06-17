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Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком" - РИА Новости, 17.06.2022
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Участники торжественного открытия XXV Петербургского международного экономического форума - 2022 - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220617/sberbank-1796057094.html
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком" - РИА Новости, 17.06.2022
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме РИА Новости, 17.06.2022
2022-06-17T12:24
2022-06-17T12:24
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
андрей бочаров
санкт-петербург
сбербанк россии
россия
ольга голодец
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии цифровых технологий в здравоохранении региона и создании "Карты жителя Волгоградской области", сообщает в пятницу пресс-служба администрации области."Подписи под документом на площадке XXV Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. Соглашение поможет внедрению современных цифровых технологий в здравоохранение и социальную сферу Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.Отмечается, что в рамках соглашения будет реализован проект "Карта жителя Волгоградской области", которая заменит собой сразу несколько документов, в том числе банковскую карточку и проездной билет. Ею можно будет расплачиваться в магазинах, записываться на прием к врачу и другое. Также, по данным администрации, благодаря проекту будет автоматизировано льготное питание школьников и предоставление мер поддержки местным производителям.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220617/pmef-1796005431.html
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петербургский международный экономический форум (фонд), андрей бочаров, санкт-петербург, сбербанк россии, россия, ольга голодец, волгоградская область, пмэф
12:24 17.06.2022
 
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"

Глава Волгоградской области Бочаров подписал соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии цифровых технологий в здравоохранении региона и создании "Карты жителя Волгоградской области", сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.
"Подписи под документом на площадке XXV Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. Соглашение поможет внедрению современных цифровых технологий в здравоохранение и социальную сферу Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.
ПМЭФ-2022. Работа форума - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
10:34Петербургский международный экономический форум — 2022
Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве с Петербургом
Отмечается, что в рамках соглашения будет реализован проект "Карта жителя Волгоградской области", которая заменит собой сразу несколько документов, в том числе банковскую карточку и проездной билет. Ею можно будет расплачиваться в магазинах, записываться на прием к врачу и другое. Также, по данным администрации, благодаря проекту будет автоматизировано льготное питание школьников и предоставление мер поддержки местным производителям.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Петербургский международный экономический форум (фонд)Андрей БочаровСанкт-ПетербургСбербанк РоссииРоссияОльга ГолодецВолгоградская областьПМЭФ
 
 
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