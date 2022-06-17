Волгоградская область подписала соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"
Глава Волгоградской области Бочаров подписал соглашение о сотрудничестве со "Сбербанком"
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНовый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве
Новый логотип Сбербанка на здании центрального офиса в Москве. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 17 июн – РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии цифровых технологий в здравоохранении региона и создании "Карты жителя Волгоградской области", сообщает в пятницу пресс-служба администрации области.
"Подписи под документом на площадке XXV Петербургского международного экономического форума поставили губернатор Андрей Бочаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец. Соглашение поможет внедрению современных цифровых технологий в здравоохранение и социальную сферу Волгоградской области", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в рамках соглашения будет реализован проект "Карта жителя Волгоградской области", которая заменит собой сразу несколько документов, в том числе банковскую карточку и проездной билет. Ею можно будет расплачиваться в магазинах, записываться на прием к врачу и другое. Также, по данным администрации, благодаря проекту будет автоматизировано льготное питание школьников и предоставление мер поддержки местным производителям.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.