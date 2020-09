https://ria.ru/20200930/sber-1578015301.html

SberZ: школьный акселератор Сбера – для будущего детей и страны

Финалисты Школьного акселератора SberZ собрались в новой штаб-квартире Сбера на Кутузовском, чтобы провести презентации - "питчи" своих стартапов и привлечь к... РИА Новости, 30.09.2020

<strong>МОСКВА, 30 сен - РИА Новости, Александр Соболев</strong>. Финалисты Школьного акселератора SberZ собрались в новой штаб-квартире <a href="https://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii" target="_blank">Сбера</a> на Кутузовском, чтобы провести презентации - "питчи" своих стартапов и привлечь к ним внимание потенциальных инвесторов. Пилотный проект Школьного акселератора был запущен в ноябре прошлого года СберБанком совместно с департаментом образования и науки города Москвы. В программе акселераторе или программе приняли участие 100 учеников 8-11 классов четырех столичных школ ("Хорошкола", "Покровский квартал", школы №№ 845 и 947), по два учителя от каждой школы, а также наставники - предприниматели, лекторы, методологи и лидеры мнений.Из 26 команд в финал смогли пробиться лишь восемь. И демо-день 29 сентября был призван определить трех победителей - лучших из лучших, которым в дальнейшем будет оказана дополнительная помощь для развития стартапов.В состав авторитетного жюри вошли глава СберБанка Герман Греф, его заместители Лев Хасис и Ольга Голодец, замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, замдиректора департамента молодежной политики Минобрнауки Александр Ведехин, а также руководители ведущих российских вузов (ВШЭ, МГИМО, МФТИ, МИСиС, ИТМО) и топ-менеджеры крупнейших мировых корпораций - Microsoft, Samsung и IKEA.На их суд были представлены следующие проекты: Dr. Who — телемедицина в сфере ветеринарии; Keepbot - сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте; TrolleyX — сервис для проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ; Inroute — навигатор внутри зданий; Zero Plastic — сервис для оптимизации сбора вторсырья; TakeCoff — сервис для заказа кофе к конкретному времени в кофейнях; Deal14 — рекрутинговый сервис для несовершеннолетних; Экосистема ZZZ — умный будильник, который с помощью ароматов и музыки помогает просыпаться по утрам.Работа на будущееПеред финалистами акселератора и гостями мероприятия выступил президент, председатель правления СберБанка Герман Греф, который подчеркнул, что высокая предпринимательская культура является характерной чертой успешного общества, и потому целью SberZ является воспитание нового поколения предпринимателей и профессионалов, способных изменить страну к лучшему."Мы не случайно создали программу именно для школьников. Наибольшая готовность учиться, самые свежие идеи и самые смелые мечты — у детей. Сегодняшние школьники уже скоро станут взрослыми, и именно от них зависит то, какой будет наша страна через 20–30 лет. Школьный акселератор SberZ помогает ребятам создать первый коммерческий продукт, но настоящая ценность программы гораздо больше. За время программы школьникам необходимо принимать решения в условиях неопределённости, формировать команду и распределять роли в ней, выставлять приоритеты, программировать, представлять своё решение широкой публике и уметь его защищать. Всё это — навыки, необходимые для успеха в XXI веке, независимо от траектории их будущей карьеры", - отметил руководитель СберБанка.Греф уточнил, что проект Школьного акселератора относится к числу социальных и не предполагает непременной окупаемости вложенных средств.Он добавил, что некоторые стартапы, представленные по итогам Школьного акселератора, уже нашли своих "бизнес-ангелов", то есть ими заинтересовались крупные компании (в том числе – из экосистемы Сбера), готовые в них инвестировать.Все, как у взрослыхКак рассказали организаторы, работа Школьного акселератора ничем не отличалась от работы аналогичных "взрослых" проектов. В течение 9 месяцев школьники работали практически самостоятельно и в полевых условиях — в диалогах с будущими клиентами — получали практические бизнес-навыки. Знания юным стартаперам передавали руководители Сбера и его экосистемы, а также действующие успешные предприниматели. В качестве менторов в проекте приняли участие выпускники совместного акселератора Сбера и 500 Startups.Обучение проходило в онлайн- и офлайн-форматах, а во время карантина за неделю было полностью переведено в онлайн-формат. В личном кабинете участникам были доступны материалы, которые они могли изучать в удобное время. Раз в неделю после уроков ребята собирались группой из своей школы и проводили онлайн-встречи, обсуждали проекты с менторами для разбора прогресса команд. Это позволило не останавливать обучение.В свою очередь, ректор Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" Алевтина Черникова отметила, что проект школьного акселератора дал возможность вузовскому сообществу познакомиться с лучшими представителями поколения Z (термин, применяемый в мире для людей, родившихся в 2000-2009 годах)."Они какие? Они стремятся ко всему неизведанному, легко учатся и с такой же легкостью оперируют огромными объемами информации, они креативны, и для них очень важно быть услышанными. Но ребят нужно мотивировать, что и делает Сбер, предлагая сложные, яркие, творческие и интересные проекты", - сказала ректор, пригласив финалистов на организуемые университетом проектные смены во всероссийских детских лагерях "Артек", "Орленок", "Смена" и "Океан".Победители и не толькоПредставленные всеми командами-финалистами питчи оказались настолько интересными, неожиданными и в то же время жизнеспособными и перспективными, что члены жюри долго не могли выявить сильнейших. В итоге, первое место было присуждено команде TrolleyX, которая придумала и разработала сервис проверки товаров в магазине на наличие аллергенов и вредных веществ. Второе место занял сервис для общения и обучения неопытных геймеров в киберспорте Keepbot, а 3-е место - рекрутинговый сервис для несовершеннолетних Deal14. Участники команд-победителей были награждены индивидуальными сертификатами на общую сумму 1,5 миллиона рублей.Корреспондент РИА Новости смог побеседовать с самыми юными участницами финала - Катей Саляховой и Соней Канаевой из TrolleyX, которые вошли в проект, будучи ученицами восьмого класса школы № 947.Катя и Соня, сами являясь пищевыми аллергиками, разработали и реализовали приложение, которое позволяет решить проблемы с выбором продуктов для людей с пищевой непереносимостью, а в перспективе – для всех, кто нуждается в особой диете или интересуется здоровым питанием. На сегодняшней стадии развития стартапа приложение позволяет путем сканирования штрихкода продукта определять наличие в нем запрещенных компонентов, заранее выбранных в настройках профиля клиента. Ценность такого решения для потребителя в том, что оно не только помогает выявить опасный для аллергика продукт, но и сэкономить время, которое уходит на изучение состава продукта, а также без страха и сомнения разнообразить свой рацион.Ее коллега отметила, что акселератор помог команде TrolleyX развиться как личностям, раскрыть свои таланты. "Он научил нас многому: быть целеустремленными, никогда не сдаваться и идти до конца. Конечно, очень тяжело было совмещать с учебой, но мы старались - ни в коем случае не бросали учёбу, занимались дополнительно, пересдавали, если было надо. Теперь в наших планах – совершенствовать приложение. Мы хотим добавить много дополнительных функций, поэтому все силы сейчас бросим на этот проект", - рассказала Канаева.Огромную помощь в работе над проектом оказала победителям их учительница, преподаватель истории и обществознания Елена Большакова, которая отметила высочайший уровень организации акселератора Сбера."У нас была четкая канва работы, всё было отлично продумано и сделано. Каждую неделю Сбер четко сбрасывал нам план работы, определял тематику каждого задания, а я вела занятия с пятью нашими командами, чтобы найти тему, которая им интересна. А девчонки – молодцы, они самые младшие, а выбрали жизненно важное направление и поймали удачу за хвост, несмотря на трудности, которые они преодолевали в процессе работы. Этот проект дает им большую возможность для реализации", – уверена Большакова.Не всем участникам финала достались официальные награды, однако ребята не намерены опускать руки, так как благодаря акселератору они значительно расширили возможности для реализации своих идей и проектов.Ребята из команды Dr. Who представляют школу "Покровский квартал". Они создали платформу, где за относительно небольшую сумму любой человек в любое время суток может получить 20-минутную консультацию у опытного ветеринара. Стоимость такой консультации в несколько раз дешевле, чем при физическом посещении клиники. Опросив несколько сот владельцев кошек и собак, ребята выявили три проблемы: люди хотят получать ветпомощь круглосуточно, хотят иметь выбор ветеринаров и хотят общаться через мессенджеры, чтобы не скачивать приложения и не регистрироваться. Одновременно опрос 500 ветеринаров показал их главную проблему - отсутствие работы в интернете по специальности (особенно это актуально в регионах, где квалифицированные специалисты получают невысокую зарплату).Его соратник по проекту Дмитрий Аникушин добавил, что, благодаря совмещению работы над стартапом с учёбой, ребята научились правильно распределять свободное время."Совмещать с учебой было очень трудно, практически нереально, но во всем есть свои плюсы: такая ситуация очень хорошо прокачивает тайм-менеджмент. За этот год я практически идеально стал распределять свое время и успевать во всех направлениях, что помогло мне поступить в МГУ на бюджет", - рассказал Дмитрий.Линейка акселераторовВ ходе мероприятия глава СберБанка рассказал, что на сегодня банк уже практически завершил создание полной линейки акселераторов. К внутреннему акселератору SberUp и внешнему "взрослому" акселератору, проводимому совместно с американским 500 Startups, теперь добавился Школьный акселератор SberZ. И уже в самое ближайшее время будет запущен акселератор для студентов университетов – SberU.Сбер уже начал инвестиции в этот фонд, а у самого фонда уже имеется шорт-лист претендентов для первых инвестиций. Ранее сообщалось, что общий размер нового фонда планируется до 8 миллиардов рублей, до 2 миллиардов рублей инвестирует СберБанк.В свою очередь, директор дивизиона "Цифровые платформы образования" рассказала о планах по расширению школьного акселератора. В следующем году в школьном акселераторе SberZ сможет принять участие до 10 тысяч школьников из десяти российских регионов. Нижегородская область и Удмуртская Республика уже подтвердили участие в масштабировании программы."Кроме того, мы планируем объединить два наших проекта: Школьный акселератор и платформу "СберКласс", где уже сейчас имеют возможность обучаться свыше 500 тысяч детей и сотрудничают 45 тысяч учителей. То обучение, которое прошли участники SberZ, мы сделаем доступным абсолютно всем участникам "СберКласса", что позволит нашим детям взращивать навыки предпринимательства", - заключила Ракова.

