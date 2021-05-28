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В Самаре открылся первый в регионе аптечный хаб
В Самаре открылся первый в регионе аптечный хаб - РИА Новости, 28.05.2021
В Самаре открылся первый в регионе аптечный хаб
Первый в регионе аптечный хаб открыли в пятницу в Самаре, сообщает пресс-служба правительства Самарской области. РИА Новости, 28.05.2021
2021-05-28T17:14
2021-05-28T17:14
ольга голодец
дмитрий азаров
самарская область
сызрань
тольятти
общество
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САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Первый в регионе аптечный хаб открыли в пятницу в Самаре, сообщает пресс-служба правительства Самарской области."В пятницу, 28 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец в общественном центре Сбера в Самаре дали старт работе одной из крупнейших онлайн-аптек России", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в первом в Самаре хабе "Сбер Еаптеки" представлено более 12 тысяч лекарств и товаров для здоровья и красоты. Отмечается, что к концу лета ассортимент расширится до 18 тысяч наименований, а к концу года – до 100 тысяч товаров, в том числе редких лекарств. На дом доставят любые заказы, кроме рецептурных. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в аптеке. Губернатор Самарской области поручил региональному минздраву проработать вопрос доставки рецептурных лекарств пациентам с помощью социальных служб."Ожидаем запуск еще восьми хабов на территории региона. Запланировано открытие в Тольятти, на правобережье Волги – в Сызрани и на других территориях Самарской области. Совершенно точно, для людей это облегчит и ускорит получение необходимых лекарственных препаратов", – цитирует Азарова пресс-служба.По данным пресс-службы, после церемонии открытия хаба состоялось рабочее совещание, на котором были представлены еще ряд цифровых сервисов в сфере здравоохранения. Новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для врачей лечебных учреждений, а также реализовывать проекты с применением технологии искусственного интеллекта в медицине."Дмитрий Игоревич Азаров и его команда очень много внимания уделяют цифровизации региона в интересах каждого человека. Мы обсуждали продукты, которые могут стать серьезным подспорьем в здравоохранении, в развитии транспортной системы. И регион здесь показывает блестящие успехи. Самарский медицинский университет сегодня является одним из лидеров по разработке и сотрудничеству в производстве продуктов искусственного интеллекта для здравоохранения. Сотрудничество будет развиваться, и я лично благодарна Дмитрию Игоревичу и его команде за такой заинтересованный и глубоко профессиональный технологичный подход к решению проблем каждого человека в регионе", – приводит слова Голодец пресс-служба.
https://ria.ru/20210527/tekhnologii-1734362993.html
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ольга голодец, дмитрий азаров, самарская область, сызрань, тольятти, общество

В Самаре открылся первый в регионе аптечный хаб

17:14 28.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией
Вид на Самару с реки Волга. Слева - собор Софии Премудрости Божией - РИА Новости, 1920, 28.05.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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САМАРА, 28 мая - РИА Новости. Первый в регионе аптечный хаб открыли в пятницу в Самаре, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
"В пятницу, 28 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец в общественном центре Сбера в Самаре дали старт работе одной из крупнейших онлайн-аптек России", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в первом в Самаре хабе "Сбер Еаптеки" представлено более 12 тысяч лекарств и товаров для здоровья и красоты. Отмечается, что к концу лета ассортимент расширится до 18 тысяч наименований, а к концу года – до 100 тысяч товаров, в том числе редких лекарств. На дом доставят любые заказы, кроме рецептурных. Спиртосодержащие и рецептурные препараты можно приобрести на месте, а также заказать онлайн и забрать в аптеке. Губернатор Самарской области поручил региональному минздраву проработать вопрос доставки рецептурных лекарств пациентам с помощью социальных служб.
"Ожидаем запуск еще восьми хабов на территории региона. Запланировано открытие в Тольятти, на правобережье Волги – в Сызрани и на других территориях Самарской области. Совершенно точно, для людей это облегчит и ускорит получение необходимых лекарственных препаратов", – цитирует Азарова пресс-служба.
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По данным пресс-службы, после церемонии открытия хаба состоялось рабочее совещание, на котором были представлены еще ряд цифровых сервисов в сфере здравоохранения. Новые разработки призваны сделать медицинские услуги более доступными для жителей региона, повысить скорость и комфорт работы для врачей лечебных учреждений, а также реализовывать проекты с применением технологии искусственного интеллекта в медицине.
"Дмитрий Игоревич Азаров и его команда очень много внимания уделяют цифровизации региона в интересах каждого человека. Мы обсуждали продукты, которые могут стать серьезным подспорьем в здравоохранении, в развитии транспортной системы. И регион здесь показывает блестящие успехи. Самарский медицинский университет сегодня является одним из лидеров по разработке и сотрудничеству в производстве продуктов искусственного интеллекта для здравоохранения. Сотрудничество будет развиваться, и я лично благодарна Дмитрию Игоревичу и его команде за такой заинтересованный и глубоко профессиональный технологичный подход к решению проблем каждого человека в регионе", – приводит слова Голодец пресс-служба.
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Ольга ГолодецДмитрий АзаровСамарская областьСызраньТольяттиОбщество
 
 
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