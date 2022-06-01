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Всероссийская конференция по цифровой индустрии началась в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.06.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220601/konferentsiya-1792381611.html
Всероссийская конференция по цифровой индустрии началась в Нижнем Новгороде
Всероссийская конференция по цифровой индустрии началась в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 01.06.2022
Всероссийская конференция по цифровой индустрии началась в Нижнем Новгороде
Седьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.06.2022
2022-06-01T15:36
2022-06-01T15:36
нижегородская область
ольга голодец
глеб никитин
россия
нижний новгород
сбербанк россии
нижегородская область
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Седьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости."ЦИПР" — одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". Конференция проходит на Нижегородской ярмарке в течение трех дней - с 1 по 3 июня."ЦИПР стал точкой притяжения профессионалов цифровой индустрии. Он делает реальный вклад в развитие наших отраслей. Благодаря тому, что ЦИПР развивается столько времени, сегодня к этим сложным условиям мы пришли подготовленными, уверенными. Те проблемы, которые могли бы быть, сегодня мы их избегаем благодаря тому, что мы наработали материал, наработали те решения, на основе которых работают, функционируют разные отрасли экономики", - заявила журналистам заместитель председателя правления Сбербанка России Ольга Голодец.В начале конференции зампред правления Сбербанка и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве по развитию проекта "Карта жителя", которое предусматривает создание на его базе сервисов для оплаты питания, льготного проезда, прохода через турникеты в учебных учреждениях, покупки билетов на культурные и спортивные объекты."Развитие проекта "Карта жителя Нижегородской области" поможет школьникам и их родителям. С помощью цифровых сервисов можно будет пройти через турникет и оплатить питание в 155 средних учебных заведениях Нижнего Новгорода, где учатся более 130 тысяч школьников. В дальнейшем будет реализована оплата проезда в муниципальном городском транспорте. Проект решает несколько задач в рамках цифровизации региона. В нашем соглашении закреплены также этапы реализации проекта с тиражированием на другие учебные, культурные и спортивные учреждения", - сказал Никитин.Он также выразил надежду, что Сбербанк станет одним из якорных партнёров в реализации проекта IT-кампуса, который создаётся в Нижегородской области.Глава региона отметил, что в этом году тематика конференции ЦИПР особенно актуальна. "Приняты серьезные меры поддержки отрасли, и нам нужно понять, какие наиболее востребованы, что еще нужно сделать. Как и в предыдущие годы, "ЦИПР" объединит в себе бизнес-форум и выставочное пространство, где разработки представят и наши нижегородские компании. У них есть возможность найти себе новых партнеров и инвесторов, привлечь ресурсы в проекты", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20220531/les-1792125422.html
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ольга голодец, глеб никитин, россия, нижний новгород, сбербанк россии, нижегородская область, общество
15:36 01.06.2022
 
Всероссийская конференция по цифровой индустрии началась в Нижнем Новгороде

Всероссийская конференция по цифровой индустрии стартовала в Нижнем Новгороде

© Depositphotos / Elena KovalevaНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
© Depositphotos / Elena Kovaleva
Нижний Новгород. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июн - РИА Новости. Седьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР) стартовала в Нижнем Новгороде, передает корреспондент РИА Новости.
"ЦИПР" — одна из крупнейших в России конференций для глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". Конференция проходит на Нижегородской ярмарке в течение трех дней - с 1 по 3 июня.
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"ЦИПР стал точкой притяжения профессионалов цифровой индустрии. Он делает реальный вклад в развитие наших отраслей. Благодаря тому, что ЦИПР развивается столько времени, сегодня к этим сложным условиям мы пришли подготовленными, уверенными. Те проблемы, которые могли бы быть, сегодня мы их избегаем благодаря тому, что мы наработали материал, наработали те решения, на основе которых работают, функционируют разные отрасли экономики", - заявила журналистам заместитель председателя правления Сбербанка России Ольга Голодец.
В начале конференции зампред правления Сбербанка и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве по развитию проекта "Карта жителя", которое предусматривает создание на его базе сервисов для оплаты питания, льготного проезда, прохода через турникеты в учебных учреждениях, покупки билетов на культурные и спортивные объекты.
"Развитие проекта "Карта жителя Нижегородской области" поможет школьникам и их родителям. С помощью цифровых сервисов можно будет пройти через турникет и оплатить питание в 155 средних учебных заведениях Нижнего Новгорода, где учатся более 130 тысяч школьников. В дальнейшем будет реализована оплата проезда в муниципальном городском транспорте. Проект решает несколько задач в рамках цифровизации региона. В нашем соглашении закреплены также этапы реализации проекта с тиражированием на другие учебные, культурные и спортивные учреждения", - сказал Никитин.
Он также выразил надежду, что Сбербанк станет одним из якорных партнёров в реализации проекта IT-кампуса, который создаётся в Нижегородской области.
Глава региона отметил, что в этом году тематика конференции ЦИПР особенно актуальна. "Приняты серьезные меры поддержки отрасли, и нам нужно понять, какие наиболее востребованы, что еще нужно сделать. Как и в предыдущие годы, "ЦИПР" объединит в себе бизнес-форум и выставочное пространство, где разработки представят и наши нижегородские компании. У них есть возможность найти себе новых партнеров и инвесторов, привлечь ресурсы в проекты", - подчеркнул Никитин.
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Нижегородская областьОльга ГолодецГлеб НикитинРоссияНижний НовгородСбербанк РоссииНижегородская областьОбщество
 
 
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