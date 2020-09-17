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Последний министр из правительства Медведева нашел работу
Последний нетрудоустроенный министр из правительства Дмитрия Медведева получил назначение - возглавлявший министерство цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 17.09.2020
2020-09-17T16:35
2020-09-17T16:35
россия
дмитрий медведев
правительство рф
политика
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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Последний нетрудоустроенный министр из правительства Дмитрия Медведева получил назначение - возглавлявший министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Noskov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Носков</a> стал управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи.Правительство <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведева</a> в полном составе ушло в отставку 15 января. Новый кабмин во главе с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> был назначен 21 января. В его составе не получили должности 15 человек: пять вице-премьеров и десять министров.Сам Медведев был назначен заместителем председателя Совета Безопасности. Некоторые его бывшие заместители и министры сразу получили новые назначения, кому-то пришлось подождать.<a href="http://ria.ru/person_Olga_Vasileva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Васильева</a>, возглавлявшая Минпросвещения, стала председателем попечительского совета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_obrazovanija/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии образования</a>. Бывший министр спорта <a href="http://ria.ru/person_PavelKolobkov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Колобков</a> стал вице-президентом "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" по работе с органами власти. Экс-глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Topilin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Топилин</a> перешел в Пенсионный фонд России на должность руководителя. Бывший министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Veronika_Skvorcova/" target="_blank" data-auto="true">Вероника Скворцова</a> возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.Экс-министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kotjukov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Котюков</a> вернулся в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> на должность замминистра (Котюков занимал аналогичную должность в министерстве до октября 2013 года). Бывший глава Минюста <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Коновалов</a> стал полномочным представителем президента в Конституционном суде России.Покинувшие кабмин министр культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> и министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a> теперь трудятся в администрации президента на должностях помощников главы государства. Возглавлявший упраздненное министерство по делам <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHebotarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чеботарев</a> был назначен руководителем секретариата заместителя председателя Совета Безопасности.Новые места всех бывших вице-премьеров стали известны чуть раньше: <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Akimov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Акимов</a> возглавил "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Почту России</a>", <a href="http://ria.ru/person_VitalijjMutko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Мутко</a> - компанию "<a href="http://ria.ru/organization_domrf/" target="_blank" data-auto="true">Дом.РФ</a>" , <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> стал замглавы администрации президента РФ, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Gordeev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Гордеев</a> - вице-спикером <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, <a href="http://ria.ru/person_Golodec_Olga/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Голодец</a> - зампредом правления <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>.И наконец в четверг стало известно о трудоустройстве Носкова, он встал у руля <a href="https://ria.ru/organization_sankt-peterburgskaya-valyutnaya-birzha-spvb" target="_blank">Санкт-Петербургской валютной биржи</a>, на основе которой создается биржа для "санкционных" компаний.
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россия, дмитрий медведев, правительство рф, политика

Последний министр из правительства Медведева нашел работу

16:35 17.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 2019 год
Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 2019 год - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев проводит заседание правительства России. 2019 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Последний нетрудоустроенный министр из правительства Дмитрия Медведева получил назначение - возглавлявший министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков стал управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи.
Правительство Медведева в полном составе ушло в отставку 15 января. Новый кабмин во главе с Михаилом Мишустиным был назначен 21 января. В его составе не получили должности 15 человек: пять вице-премьеров и десять министров.
Новое правительство в лицах
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

Помощник президента РФ Андрей Белоусов
1 из 30

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© Фото : сайт ФНС РФ

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Дмитрий Григоренко
2 из 30

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© Фото : сайт ФНС РФ
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев на форуме Арктика – территория диалога. 9 апреля 2019
3 из 30

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

Виктория Абрамченко
4 из 30

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
5 из 30

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
6 из 30

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

Дмитрий Чернышенко
7 из 30

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы РФ Алексей Оверчук на XI Гайдаровском форуме в Москве
8 из 30

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
9 из 30

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
10 из 30

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
11 из 30

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© АГН "Москва" / Александр Авилов

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

Директор департамента кинематографии Минкультуры России Ольга Любимова
12 из 30

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

© АГН "Москва" / Александр Авилов
© РИА Новости / Алексей Куденко

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев выступает на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства
13 из 30

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

Министр энергетики РФ Александр Новак
14 из 30

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих во время брифинга в аэропорту Шереметьево
15 из 30

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Денис Мантуров
16 из 30

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

Максут Шадаев
17 из 30

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
18 из 30

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

Михаил Мурашко
19 из 30

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
20 из 30

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
© Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
21 из 30

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

© Нина Зотина
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© РИА Новости / Владимир Трефилов

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов
22 из 30

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков
23 из 30

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов на заседании коллегии Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 3 июля 2019
24 из 30

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
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© РИА Новости / Юлия Калинина / Перейти в фотобанк

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

Олег Матыцин
25 из 30

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

© РИА Новости / Юлия Калинина
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

Антон Котяков
26 из 30

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

Министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м ежегодном инвестиционном форуме ВТБ Капитал Россия зовёт!
27 из 30

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

Исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников на Красноярском экономическом форуме 2017
28 из 30

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Министр МЧС Евгений Зиничев провел селекторное совещание из-за обрушения подъезда в жилом доме в Магнитогорске. 31 декабря 2018
29 из 30

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

© МЧС РФ
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

Константин Чуйченко
30 из 30

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
1 из 30

Первым заместителем председателя правительства назначили Андрея Белоусова. На этом посту он сменил Антона Силуанова. Ранее Белоусов был помощником президента.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
2 из 30

Дмитрий Григоренко стал вице-премьером — руководителем аппарата правительства. До этого он был заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© Фото : сайт ФНС РФ
3 из 30

Вице-премьером также стал Юрий Трутнев. Он будет совмещать эту должность с постом полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
4 из 30

На фото: вице-премьер Виктория Абрамченко. Ранее она была заместителем министра экономического развития и руководителем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
5 из 30

Вице-премьер Татьяна Голикова сохранила пост заместителя председателя правительства. С 2013 по 2018 год она возглавляла Счетную палату.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
6 из 30

Юрий Борисов также останется зампредом правительства. Он будет курировать топливно-энергетический комплекс.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
7 из 30

Глава холдинга "Газпром-медиа" Дмитрий Чернышенко станет вице-премьером.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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8 из 30

На фото: вице-премьер Алексей Оверчук. С 2011 года он работал заместителем руководителя Федеральной налоговой службы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
9 из 30

Заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин теперь вице-премьер нового правительства.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 30

Министр обороны Сергей Шойгу продолжит возглавлять Минобороны.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 30

Сергей Лавров также остался главой Министерства иностранных дел.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 30

Директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова сменила Владимира Мединского на посту главы ведомства.

© АГН "Москва" / Александр Авилов
13 из 30

Владимир Колокольцев останется министром внутренних дел. Этот пост он занимает с 2012 года.

© РИА Новости / Алексей Куденко
14 из 30

Александр Новак сохранил должность главы Минэнерго.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
15 из 30

Работу на прежнем посту также продолжит министр транспорта Евгений Дитрих. Он возглавляет Минтранс с 2018 года.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
16 из 30

На фото: переназначенный президентским указом министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
17 из 30

Максут Шадаев в новом правительстве займет пост министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. С сентября 2018 года он был вице-президентом ПАО "Ростелеком" по цифровым платформам, а с февраля 2019 года совмещал эту должность с постом генерального директора АО "РТ Лабс".

© Фото : Пресс-служба Губернатора Московской области/Андрей Жабин
18 из 30

Дмитрий Кобылкин остался главой Министерства природных ресурсов и экологии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
19 из 30

Бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко в новом правительстве возглавит Минздрав.

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
20 из 30

Дмитрий Патрушев остался министром сельского хозяйства.

© Фото : предоставлено пресс-службой Минсельхоза РФ
21 из 30

Владимир Якушев в новом правительстве сохранил за собой пост министра строительства и ЖКХ России.

© Нина Зотина
Перейти в фотобанк
22 из 30

Сергей Кравцов возглавил Министерство просвещения. Ранее он был руководителем Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
23 из 30

Валерий Фальков, ранее занимавший должность ректора Тюменского государственного университета, стал министром науки и высшего образования.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
24 из 30

Александр Козлов сохранил в новом правительстве пост министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
25 из 30

Олег Матыцин назначен министром спорта. С 2015 года он занимал пост президента Международной федерации студенческого спорта.

© РИА Новости / Юлия Калинина
Перейти в фотобанк
26 из 30

Антон Котяков возглавил Министерство труда и соцзащиты. До этого он был заместителем министра финансов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
27 из 30

Антон Силуанов сохранил за собой пост главы Минфина.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
28 из 30

Максим Решетников сменил Максима Орешкина на посту главы Минэкономразвития. Ранее он был губернатором Пермского края.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
29 из 30

Евгений Зиничев сохранил за собой пост министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

© МЧС РФ
Перейти в фотобанк
30 из 30

Константин Чуйченко назначен главой Минюста. Ранее он занимал пост заместителя председателя правительства и был руководителем аппарата правительства России.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Сам Медведев был назначен заместителем председателя Совета Безопасности. Некоторые его бывшие заместители и министры сразу получили новые назначения, кому-то пришлось подождать.
Ольга Васильева, возглавлявшая Минпросвещения, стала председателем попечительского совета Российской академии образования. Бывший министр спорта Павел Колобков стал вице-президентом "Газпром нефти" по работе с органами власти. Экс-глава Минтруда Максим Топилин перешел в Пенсионный фонд России на должность руководителя. Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.
Экс-министр науки и высшего образования Михаил Котюков вернулся в Минфин на должность замминистра (Котюков занимал аналогичную должность в министерстве до октября 2013 года). Бывший глава Минюста Александр Коновалов стал полномочным представителем президента в Конституционном суде России.
Покинувшие кабмин министр культуры Владимир Мединский и министр экономического развития Максим Орешкин теперь трудятся в администрации президента на должностях помощников главы государства. Возглавлявший упраздненное министерство по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев был назначен руководителем секретариата заместителя председателя Совета Безопасности.
Новые места всех бывших вице-премьеров стали известны чуть раньше: Максим Акимов возглавил "Почту России", Виталий Мутко - компанию "Дом.РФ" , Дмитрий Козак стал замглавы администрации президента РФ, Алексей Гордеев - вице-спикером Госдумы, Ольга Голодец - зампредом правления Сбербанка.
И наконец в четверг стало известно о трудоустройстве Носкова, он встал у руля Санкт-Петербургской валютной биржи, на основе которой создается биржа для "санкционных" компаний.
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РоссияДмитрий МедведевПравительство РФПолитика
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