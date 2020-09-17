https://ria.ru/20200917/pravitelstvo-1577396674.html

Последний министр из правительства Медведева нашел работу

Последний нетрудоустроенный министр из правительства Дмитрия Медведева получил назначение - возглавлявший министерство цифрового развития, связи и массовых... РИА Новости, 17.09.2020

2020-09-17T16:35

2020-09-17T16:35

2020-09-17T16:35

россия

дмитрий медведев

правительство рф

политика

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<strong>МОСКВА, 17 сен - РИА Новости.</strong> Последний нетрудоустроенный министр из правительства Дмитрия Медведева получил назначение - возглавлявший министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций <a href="http://ria.ru/person_Konstantin_Noskov/" target="_blank" data-auto="true">Константин Носков</a> стал управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи.Правительство <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведева</a> в полном составе ушло в отставку 15 января. Новый кабмин во главе с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Мишустиным</a> был назначен 21 января. В его составе не получили должности 15 человек: пять вице-премьеров и десять министров.Сам Медведев был назначен заместителем председателя Совета Безопасности. Некоторые его бывшие заместители и министры сразу получили новые назначения, кому-то пришлось подождать.<a href="http://ria.ru/person_Olga_Vasileva/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Васильева</a>, возглавлявшая Минпросвещения, стала председателем попечительского совета <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_obrazovanija/" target="_blank" data-auto="true">Российской академии образования</a>. Бывший министр спорта <a href="http://ria.ru/person_PavelKolobkov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Колобков</a> стал вице-президентом "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_neft/" target="_blank" data-auto="true">Газпром нефти</a>" по работе с органами власти. Экс-глава Минтруда <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Topilin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Топилин</a> перешел в Пенсионный фонд России на должность руководителя. Бывший министр здравоохранения <a href="http://ria.ru/person_Veronika_Skvorcova/" target="_blank" data-auto="true">Вероника Скворцова</a> возглавила Федеральное медико-биологическое агентство.Экс-министр науки и высшего образования <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Kotjukov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Котюков</a> вернулся в <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфин</a> на должность замминистра (Котюков занимал аналогичную должность в министерстве до октября 2013 года). Бывший глава Минюста <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Konovalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Коновалов</a> стал полномочным представителем президента в Конституционном суде России.Покинувшие кабмин министр культуры <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Medinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Мединский</a> и министр экономического развития <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Oreshkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Орешкин</a> теперь трудятся в администрации президента на должностях помощников главы государства. Возглавлявший упраздненное министерство по делам <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_CHebotarev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Чеботарев</a> был назначен руководителем секретариата заместителя председателя Совета Безопасности.Новые места всех бывших вице-премьеров стали известны чуть раньше: <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Akimov/" target="_blank" data-auto="true">Максим Акимов</a> возглавил "<a href="http://ria.ru/organization_Pochta_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Почту России</a>", <a href="http://ria.ru/person_VitalijjMutko/" target="_blank" data-auto="true">Виталий Мутко</a> - компанию "<a href="http://ria.ru/organization_domrf/" target="_blank" data-auto="true">Дом.РФ</a>" , <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kozak/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Козак</a> стал замглавы администрации президента РФ, <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Gordeev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Гордеев</a> - вице-спикером <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, <a href="http://ria.ru/person_Golodec_Olga/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Голодец</a> - зампредом правления <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>.И наконец в четверг стало известно о трудоустройстве Носкова, он встал у руля <a href="https://ria.ru/organization_sankt-peterburgskaya-valyutnaya-birzha-spvb" target="_blank">Санкт-Петербургской валютной биржи</a>, на основе которой создается биржа для "санкционных" компаний.

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий медведев, правительство рф, политика