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РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
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РИА Новости

РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

22:13 04.02.2020 (обновлено: 22:14 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на IV Восточном экономическом форуме
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на IV Восточном экономическом форуме
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.
Экс-зампред правительства будет курировать в кредитной организации социальные и медицинские программы. Как рассказали два собеседника РБК, во вторник Голодец представили новому коллективу.
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Сбербанк пока никак не прокомментировал эту информацию.
В предыдущем составе правительства Голодец занималась по вопросам культуры, спорта и туризма.
Дмитрий Медведев 15 января объявил, что кабинет министров в полном составе уходит в отставку. Премьер-министр сделал этого после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституцию.
Президент предложил должность премьера главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину. На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума и Путин подписал указ о назначении. Новым главой ФНС стал Даниил Егоров.
Полный состав правительства объявили 21 января.
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Отставка правительства РоссииДаниил ЕгоровМихаил МишустинДмитрий МедведевСбербанк РоссииФедеральное собрание РФОльга ГолодецПравительство РФВладимир ПутинОбщество
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