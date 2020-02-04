РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Бывший вице-премьер Бывший вице-премьер Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк . Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники.

Экс-зампред правительства будет курировать в кредитной организации социальные и медицинские программы. Как рассказали два собеседника РБК, во вторник Голодец представили новому коллективу.

Сбербанк пока никак не прокомментировал эту информацию.

В предыдущем составе правительства Голодец занималась по вопросам культуры, спорта и туризма.

Дмитрий Медведев 15 января объявил, что кабинет министров в полном составе уходит в отставку. Премьер-министр сделал этого после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд изменений в Конституцию.

Президент предложил должность премьера главе Федеральной налоговой службы Михаилу Мишустину . На следующий день его кандидатуру поддержала Госдума и Путин подписал указ о назначении. Новым главой ФНС стал Даниил Егоров.