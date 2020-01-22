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Культура
2020-01-22T07:13+0300
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Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра
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РИА Новости

Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра

07:13 22.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОльга Голодец
Ольга Голодец
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Ольга Голодец. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин выразил благодарность бывшему зампреду правительства Ольге Голодец, курировавшей вопросы культуры и спорта, за огромный вклад в проведение Года театра.
"Я был рад, что курировать проведение Года театра от правительства была назначена Ольга Юрьевна Голодец", - сказал Калягин РИА Новости.
"Она была весь год вместе с нами, путешествовала по всем городам и весям в рамках Театрального марафона, собирала оргкомитет, где мы вместе вырабатывали планы, обсуждали маршруты. И следила за тем, чтобы всё, что наметили, было выполнено. Ее участие и заинтересованность придали Году театра особое значение - видно было, как государство относится к театру и людям искусства. Ольга Юрьевна своим обаянием, искренним желанием, чтобы Год театра прошел успешно, внесла неоценимый вклад в проведение такого важного в жизни российского театра события", - подчеркнул председатель Союза театральных деятелей.
Калягин отметил участие и большой вклад в проведение Года театра Министерства культуры РФ.
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КультураГод театра в РоссииМинистерство культуры РФОльга ГолодецАлександр Калягин
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