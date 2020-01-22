Калягин поблагодарил Голодец за вклад в проведение Года театра

"Она была весь год вместе с нами, путешествовала по всем городам и весям в рамках Театрального марафона, собирала оргкомитет, где мы вместе вырабатывали планы, обсуждали маршруты. И следила за тем, чтобы всё, что наметили, было выполнено. Ее участие и заинтересованность придали Году театра особое значение - видно было, как государство относится к театру и людям искусства. Ольга Юрьевна своим обаянием, искренним желанием, чтобы Год театра прошел успешно, внесла неоценимый вклад в проведение такого важного в жизни российского театра события", - подчеркнул председатель Союза театральных деятелей.