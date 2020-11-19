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Минцифры проработает вопрос финансирования службы такси для врачей
Минцифры проработает вопрос финансирования службы такси для врачей
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ проработать возможность централизованного финансирования единой службы такси для врачей и доставке... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:18
2020-11-19T15:18
дмитрий чернышенко
здоровье - общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
ольга голодец
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ проработать возможность централизованного финансирования единой службы такси для врачей и доставке лекарств гражданам, находящимся на лечении дома, сообщили РИА Новости в аппарате заместителя председателя правительства РФ по итогам оперативного совещания.В четверг Чернышенко провел оперативное совещание по решению проблем с дозвонами граждан до медицинских учреждений. Поручение оперативно решить данную проблему было дано накануне президентом РФ Владимиром Путиным на совещании с членами кабмина. Президент также поддержал способ доставки врачей с использованием такси, но подчеркнул, что необходимо сделать так, "чтобы никто на этом не наживался", и если использовать такси, то "по какому-то устойчивому, понятному тарифу, о котором местным властям нужно договариваться"."Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры проработать возможность создания централизованного финансирования единой службы такси в целях оказания помощи в передвижении врачей, доставке лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам", - рассказали в аппарате вице-премьера.На совещании заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец указала на необходимость развития и активного использования дистанционных форматов получения медицинской помощи, используя, в том числе, возможности телемедицины, при допустимой форме заболевания и с учетом лечения, а также курьерской доставки медикаментов и предметов первой необходимости, рассказали в аппарате вице-премьера.
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585201797.html
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дмитрий чернышенко, здоровье - общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), ольга голодец, владимир путин, общество

Минцифры проработает вопрос финансирования службы такси для врачей

15:18 19.11.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси
Автомобиль такси - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ проработать возможность централизованного финансирования единой службы такси для врачей и доставке лекарств гражданам, находящимся на лечении дома, сообщили РИА Новости в аппарате заместителя председателя правительства РФ по итогам оперативного совещания.
В четверг Чернышенко провел оперативное совещание по решению проблем с дозвонами граждан до медицинских учреждений. Поручение оперативно решить данную проблему было дано накануне президентом РФ Владимиром Путиным на совещании с членами кабмина. Президент также поддержал способ доставки врачей с использованием такси, но подчеркнул, что необходимо сделать так, "чтобы никто на этом не наживался", и если использовать такси, то "по какому-то устойчивому, понятному тарифу, о котором местным властям нужно договариваться".
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"Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры проработать возможность создания централизованного финансирования единой службы такси в целях оказания помощи в передвижении врачей, доставке лекарств и предметов первой необходимости находящимся на домашнем лечении гражданам", - рассказали в аппарате вице-премьера.
На совещании заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец указала на необходимость развития и активного использования дистанционных форматов получения медицинской помощи, используя, в том числе, возможности телемедицины, при допустимой форме заболевания и с учетом лечения, а также курьерской доставки медикаментов и предметов первой необходимости, рассказали в аппарате вице-премьера.
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