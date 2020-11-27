https://ria.ru/20201127/kazan-1586619583.html

Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки" открылся в Казани

Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки" открылся в Казани

Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки", который планирует в течение часа доставлять на дом необходимые лекарства, открылся в Казани в пятницу при участии президента РИА Новости, 27.11.2020

2020-11-27T14:27

2020-11-27T14:27

2020-11-27T14:27

республика татарстан

сбер

зеленодольск

сбербанк россии

ольга голодец

рустам минниханов

альметьевск

набережные челны

общество

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КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки", который планирует в течение часа доставлять на дом необходимые лекарства, открылся в Казани в пятницу при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец."Для нас очень важно развивать не только привычные для клиентов Сбера услуги… но и каждый раз предлагать населению действительно новые услуги нового качества… Татарстан – это регион с особым отношением к населению, с огромным вниманием к населению. И забота о каждом человеке, проживающем на территории республики, подстегнула нас ускорить процесс вхождения сюда, потому что это очень важно – в условиях пандемии иметь возможность, чтобы лекарства были доставлены на дом", - сказала Голодец на церемонии открытия аптечного хаба.Она отметила, что все товары в "Сбер Еаптеке" качественные, сертифицированы, это мощный заслон контрафакту.По словам президента Татарстана, доставка лекарств населению сегодня очень востребована, особенно среди людей старшего возраста (65+), которым и лекарства требуются больше, и в период пандемии выходить в людные места не рекомендуется. К тому же, в ближайшей аптеке не всегда есть все нужные препараты. А в "Сбер Еаптеке", по его информации, представлено 18 тысяч наименований препаратов, которые доставят потребителю в течение часа."В ближайшее время в республике появится 10 таких хабов. Мы возьмём под контроль (этот вопрос), потому что это очень важно сегодня. Не секрет, что есть некие перебои во многих регионах, по некоторым номенклатурным позициям, и у нас тоже появляются проблемы. Но наличие такого серьёзного игрока позитивно отразится на ситуации", - отметил Минниханов.В "Сбер Еаптеке" можно будет заказать нужные препараты по интернету, и в течение часа их доставят по Казани. Также покупатель сможет прийти в хаб и купить необходимые лекарства, как в обычной аптеке. Препараты, требующие рецептурной выдачи, можно будет получить с помощью электронного рецепта. Аптека сможет принимать около 1 тысячи заказов ежедневно. В отделе доставки будут работать 20 курьеров. В следующем году в Татарстане планируется открыть 10 аптечных хабов "Сбер Еаптеки", пять из них – в Казани, пять – в крупных городах республики: Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.В перспективе компания, по словам генерального директора "Сбер Еаптеки" Антона Буздалина, планирует охватить все города с населением свыше 100 тысяч жителей, в ближайшие два года может быть открыто около 400 подобных хабов по всей стране. Поддерживать невысокий уровень цен на препараты позволяют в том числе прямые контракты с производителями, которых в настоящее время заключено более 250. Помимо доставки для покупателей в аптечных хабах будет действовать возможность самовывоза.

https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html

https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585219126.html

зеленодольск

альметьевск

набережные челны

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сбер, зеленодольск, сбербанк россии, ольга голодец, рустам минниханов, альметьевск, набережные челны, общество