Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Татарстан
Республика Татарстан
https://ria.ru/20201127/kazan-1586619583.html
Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки" открылся в Казани
Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки" открылся в Казани
Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки", который планирует в течение часа доставлять на дом необходимые лекарства, открылся в Казани в пятницу при участии президента РИА Новости, 27.11.2020
2020-11-27T14:27
2020-11-27T14:27
республика татарстан
сбер
зеленодольск
сбербанк россии
ольга голодец
рустам минниханов
альметьевск
набережные челны
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156057/91/1560579135_0:159:3077:1889_1400x0_80_0_0_0eb11f74881dbe0f610f3b77608877f9.jpg
КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки", который планирует в течение часа доставлять на дом необходимые лекарства, открылся в Казани в пятницу при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец."Для нас очень важно развивать не только привычные для клиентов Сбера услуги… но и каждый раз предлагать населению действительно новые услуги нового качества… Татарстан – это регион с особым отношением к населению, с огромным вниманием к населению. И забота о каждом человеке, проживающем на территории республики, подстегнула нас ускорить процесс вхождения сюда, потому что это очень важно – в условиях пандемии иметь возможность, чтобы лекарства были доставлены на дом", - сказала Голодец на церемонии открытия аптечного хаба.Она отметила, что все товары в "Сбер Еаптеке" качественные, сертифицированы, это мощный заслон контрафакту.По словам президента Татарстана, доставка лекарств населению сегодня очень востребована, особенно среди людей старшего возраста (65+), которым и лекарства требуются больше, и в период пандемии выходить в людные места не рекомендуется. К тому же, в ближайшей аптеке не всегда есть все нужные препараты. А в "Сбер Еаптеке", по его информации, представлено 18 тысяч наименований препаратов, которые доставят потребителю в течение часа."В ближайшее время в республике появится 10 таких хабов. Мы возьмём под контроль (этот вопрос), потому что это очень важно сегодня. Не секрет, что есть некие перебои во многих регионах, по некоторым номенклатурным позициям, и у нас тоже появляются проблемы. Но наличие такого серьёзного игрока позитивно отразится на ситуации", - отметил Минниханов.В "Сбер Еаптеке" можно будет заказать нужные препараты по интернету, и в течение часа их доставят по Казани. Также покупатель сможет прийти в хаб и купить необходимые лекарства, как в обычной аптеке. Препараты, требующие рецептурной выдачи, можно будет получить с помощью электронного рецепта. Аптека сможет принимать около 1 тысячи заказов ежедневно. В отделе доставки будут работать 20 курьеров. В следующем году в Татарстане планируется открыть 10 аптечных хабов "Сбер Еаптеки", пять из них – в Казани, пять – в крупных городах республики: Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.В перспективе компания, по словам генерального директора "Сбер Еаптеки" Антона Буздалина, планирует охватить все города с населением свыше 100 тысяч жителей, в ближайшие два года может быть открыто около 400 подобных хабов по всей стране. Поддерживать невысокий уровень цен на препараты позволяют в том числе прямые контракты с производителями, которых в настоящее время заключено более 250. Помимо доставки для покупателей в аптечных хабах будет действовать возможность самовывоза.
https://ria.ru/20201126/stavki-1586489558.html
https://ria.ru/20201118/lekarstva-1585219126.html
зеленодольск
альметьевск
набережные челны
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156057/91/1560579135_173:0:2902:2047_1400x0_80_0_0_ca6df04c0c18e55ac4a05cfae5588c80.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сбер, зеленодольск, сбербанк россии, ольга голодец, рустам минниханов, альметьевск, набережные челны, общество

Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки" открылся в Казани

14:27 27.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЖилые дома в Казани
Жилые дома в Казани - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 27 ноя - РИА Новости. Первый аптечный хаб "Сбер Еаптеки", который планирует в течение часа доставлять на дом необходимые лекарства, открылся в Казани в пятницу при участии президента Татарстана Рустама Минниханова и заместителя председателя правления Сбербанка Ольги Голодец.
"Для нас очень важно развивать не только привычные для клиентов Сбера услуги… но и каждый раз предлагать населению действительно новые услуги нового качества… Татарстан – это регион с особым отношением к населению, с огромным вниманием к населению. И забота о каждом человеке, проживающем на территории республики, подстегнула нас ускорить процесс вхождения сюда, потому что это очень важно – в условиях пандемии иметь возможность, чтобы лекарства были доставлены на дом", - сказала Голодец на церемонии открытия аптечного хаба.
Казань, Татарстан - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября, 17:45Республика Татарстан
Татарстан снизил налоговые ставки для ряда IT-компаний
Она отметила, что все товары в "Сбер Еаптеке" качественные, сертифицированы, это мощный заслон контрафакту.
По словам президента Татарстана, доставка лекарств населению сегодня очень востребована, особенно среди людей старшего возраста (65+), которым и лекарства требуются больше, и в период пандемии выходить в людные места не рекомендуется. К тому же, в ближайшей аптеке не всегда есть все нужные препараты. А в "Сбер Еаптеке", по его информации, представлено 18 тысяч наименований препаратов, которые доставят потребителю в течение часа.
"В ближайшее время в республике появится 10 таких хабов. Мы возьмём под контроль (этот вопрос), потому что это очень важно сегодня. Не секрет, что есть некие перебои во многих регионах, по некоторым номенклатурным позициям, и у нас тоже появляются проблемы. Но наличие такого серьёзного игрока позитивно отразится на ситуации", - отметил Минниханов.
Медсестра в городской поликлинике №7 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября, 17:25Республика Татарстан
Жители Татарстана начали получать бесплатные лекарства от COVID-19
В "Сбер Еаптеке" можно будет заказать нужные препараты по интернету, и в течение часа их доставят по Казани. Также покупатель сможет прийти в хаб и купить необходимые лекарства, как в обычной аптеке. Препараты, требующие рецептурной выдачи, можно будет получить с помощью электронного рецепта. Аптека сможет принимать около 1 тысячи заказов ежедневно. В отделе доставки будут работать 20 курьеров. В следующем году в Татарстане планируется открыть 10 аптечных хабов "Сбер Еаптеки", пять из них – в Казани, пять – в крупных городах республики: Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и Зеленодольске.
В перспективе компания, по словам генерального директора "Сбер Еаптеки" Антона Буздалина, планирует охватить все города с населением свыше 100 тысяч жителей, в ближайшие два года может быть открыто около 400 подобных хабов по всей стране. Поддерживать невысокий уровень цен на препараты позволяют в том числе прямые контракты с производителями, которых в настоящее время заключено более 250. Помимо доставки для покупателей в аптечных хабах будет действовать возможность самовывоза.
 
Республика ТатарстанСберЗеленодольскСбербанк РоссииОльга ГолодецРустам МиннихановАльметьевскНабережные ЧелныОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Эксперты выяснили, как пандемия повлияла на планы россиян по покупке авто
09:17СМИ: США направили авианосец в Персидский залив
09:04В Москве еще 6633 пациента вылечились от COVID-19
09:03Роухани обвинил Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
08:58Эксперты разошлись в оценке необходимости ракетных поездов для России
08:57Правительство расширило территорию морского порта Владивосток
08:56В Новосибирске при пожаре в частной гостинице погиб один человек
07:42В Иране пообещали возмездие убийцам физика-ядерщика
07:31Обновленные "Щелкунчик" и "Тайну третьей планеты" покажут в кинотеатрах
07:17Названы способы сэкономить топливо при езде на автомобиле зимой
06:21Иммунолог рассказал, как избавиться от последствий коронавируса
05:38Крымский курортный комплекс получил три премии World Travel Awards
05:23Smashing Pumpkins выпустили альбом "Сyr"
05:12WSJ сообщила о планах ОПЕК+ продлить сделку
04:49Власти обещают восстановить электроснабжение острова Русского в выходные
04:30Украинская певица жестко ответила на критику поста на русском языке
04:21Помпео объяснил введение новых санкций против российских компаний
04:18Названы легальные способы заработать на вашем смартфоне
04:08В "Энергии" рассказали о будущей российской орбитальной станции
03:43Тегеран призвал Совбез ООН осудить убийство иранского физика-ядерщика
Лента новостейМолния