https://ria.ru/20220926/sanktsii-1819628433.html

Британия ввела санкции против руководства российских госбанков

Британия ввела санкции против руководства российских госбанков - РИА Новости, 26.09.2022

Британия ввела санкции против руководства российских госбанков

Великобритания ввела санкции в отношении ряда представителей руководства российских государственных банков в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 26.09.2022

2022-09-26T19:05

2022-09-26T19:05

2022-09-26T19:05

экономика

андрей шаронов

ольга голодец

станислав кузнецов

великобритания

сбербанк россии

газпромбанк

совкомбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155568/98/1555689899_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_072d6ab93cc0e94b2398b0453a88eb3d.jpg

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении ряда представителей руководства российских государственных банков в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства."Сегодняшний пакет санкций также включает 55 членов советов директоров государственных организаций, которые продолжают финансировать российскую военную машину... В число тех, против кого введены санкции, входят: 23 лица из совета директоров и правления Газпромбанка, 16 членов наблюдательного совета Сбербанка, правления и других управляющих органов, 10 лиц из Совкомбанка, включая заместителя председателя и членов наблюдательного совета и правления", - сказано там.В документе говорится, что Великобритания ввела санкции в отношении вице-президента Сбербанка Андрея Шаронова, зампредов правления Сбербанка Ольги Голодец, Станислава Кузнецова, Анатолия Попова, заместителей председателя правления Газпромбанка Алексея Белоуса, Виктора Команова, Тиграна Хачатурова и других представителей руководства российских государственных банков.

https://ria.ru/20220926/gosznak-1819615437.html

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, андрей шаронов, ольга голодец, станислав кузнецов, великобритания, сбербанк россии, газпромбанк, совкомбанк, санкции в отношении россии, россия