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Британия ввела санкции против руководства российских госбанков
Британия ввела санкции против руководства российских госбанков - РИА Новости, 26.09.2022
Британия ввела санкции против руководства российских госбанков
Великобритания ввела санкции в отношении ряда представителей руководства российских государственных банков в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и... РИА Новости, 26.09.2022
2022-09-26T19:05
2022-09-26T19:05
2022-09-26T19:05
экономика
андрей шаронов
ольга голодец
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великобритания
сбербанк россии
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МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции в отношении ряда представителей руководства российских государственных банков в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства."Сегодняшний пакет санкций также включает 55 членов советов директоров государственных организаций, которые продолжают финансировать российскую военную машину... В число тех, против кого введены санкции, входят: 23 лица из совета директоров и правления Газпромбанка, 16 членов наблюдательного совета Сбербанка, правления и других управляющих органов, 10 лиц из Совкомбанка, включая заместителя председателя и членов наблюдательного совета и правления", - сказано там.В документе говорится, что Великобритания ввела санкции в отношении вице-президента Сбербанка Андрея Шаронова, зампредов правления Сбербанка Ольги Голодец, Станислава Кузнецова, Анатолия Попова, заместителей председателя правления Газпромбанка Алексея Белоуса, Виктора Команова, Тиграна Хачатурова и других представителей руководства российских государственных банков.
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экономика, андрей шаронов, ольга голодец, станислав кузнецов, великобритания, сбербанк россии, газпромбанк, совкомбанк, санкции в отношении россии, россия
Экономика, Андрей Шаронов, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Великобритания, Сбербанк России, Газпромбанк, Совкомбанк, Санкции в отношении России, Россия
Британия ввела санкции против руководства российских госбанков
Британия ввела санкции против руководства Газпромбанка, Сбербанка и Совкомбанка