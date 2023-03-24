Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты
Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка Голодец совместные проекты
Михаил Евраев . Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с зампредом Сбербанка Ольгой Голодец внедрение в регионе цифровых медицинских, образовательных и транспортных решений Сбера и компаний-партнеров, сообщает областное правительство.
Губернатор Михаил Евраев отметил, что Ярославская область тесно сотрудничает со Сбербанком по целому ряду направлений: "Школа 21", проекты в области медицины, социальная карта для жителей области, транспортная карта.
"С 1 апреля у нас стартует масштабный проект – мы полностью заменим автобусы в Ярославле и Ярославском районе на современные. В рамках программы модернизации транспорта будем расширять возможности безналичной оплаты, создаем новые мобильные сервисы. Рад, что сегодня есть возможность сверить часы по реализации различных программ в сфере искусственного интеллекта в медицине", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул - правительство региона рассчитывает, что к 1 января 2024 года сфера здравоохранения в регионе полностью перейдет на электронную форму работы.
На совещании также отмечалось, в частности, что в этом году планируется запустить пилотный проект по дистанционному диспансерному наблюдению жителей региона с хроническими заболеваниями. Кроме того, областное правительство намерено совместно со Сбером реализовать комплексный проект "Карта жителя Ярославской области".
Ольга Голодец отметила, что все обсуждаемые в рамках встречи с губернатором проекты будут полезны жителям Ярославской области.
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