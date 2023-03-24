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Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты - РИА Новости, 24.03.2023
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
19:41 24.03.2023
https://ria.ru/20230324/proekty-1860504249.html
Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты
Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты - РИА Новости, 24.03.2023
Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с зампредом Сбербанка Ольгой Голодец внедрение в регионе цифровых медицинских, образовательных и... РИА Новости, 24.03.2023
2023-03-24T19:41
2023-03-24T19:41
ярославская область
общество
ярославская область
ярославль
ярославский район
михаил евраев
ольга голодец
сбербанк россии
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с зампредом Сбербанка Ольгой Голодец внедрение в регионе цифровых медицинских, образовательных и транспортных решений Сбера и компаний-партнеров, сообщает областное правительство. Губернатор Михаил Евраев отметил, что Ярославская область тесно сотрудничает со Сбербанком по целому ряду направлений: "Школа 21", проекты в области медицины, социальная карта для жителей области, транспортная карта. "С 1 апреля у нас стартует масштабный проект – мы полностью заменим автобусы в Ярославле и Ярославском районе на современные. В рамках программы модернизации транспорта будем расширять возможности безналичной оплаты, создаем новые мобильные сервисы. Рад, что сегодня есть возможность сверить часы по реализации различных программ в сфере искусственного интеллекта в медицине", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул - правительство региона рассчитывает, что к 1 января 2024 года сфера здравоохранения в регионе полностью перейдет на электронную форму работы. На совещании также отмечалось, в частности, что в этом году планируется запустить пилотный проект по дистанционному диспансерному наблюдению жителей региона с хроническими заболеваниями. Кроме того, областное правительство намерено совместно со Сбером реализовать комплексный проект "Карта жителя Ярославской области". Ольга Голодец отметила, что все обсуждаемые в рамках встречи с губернатором проекты будут полезны жителям Ярославской области.
https://ria.ru/20230323/nagruzka-1860162058.html
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общество, ярославская область, ярославль, ярославский район, михаил евраев, ольга голодец, сбербанк россии, сбер
Ярославская область, Общество, Ярославская область, Ярославль, Ярославский район, Михаил Евраев, Ольга Голодец, Сбербанк России, Сбер
Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты

Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка Голодец совместные проекты

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Евраев
Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Михаил Евраев . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с зампредом Сбербанка Ольгой Голодец внедрение в регионе цифровых медицинских, образовательных и транспортных решений Сбера и компаний-партнеров, сообщает областное правительство.
Губернатор Михаил Евраев отметил, что Ярославская область тесно сотрудничает со Сбербанком по целому ряду направлений: "Школа 21", проекты в области медицины, социальная карта для жителей области, транспортная карта.
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"С 1 апреля у нас стартует масштабный проект – мы полностью заменим автобусы в Ярославле и Ярославском районе на современные. В рамках программы модернизации транспорта будем расширять возможности безналичной оплаты, создаем новые мобильные сервисы. Рад, что сегодня есть возможность сверить часы по реализации различных программ в сфере искусственного интеллекта в медицине", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
Губернатор подчеркнул - правительство региона рассчитывает, что к 1 января 2024 года сфера здравоохранения в регионе полностью перейдет на электронную форму работы.
На совещании также отмечалось, в частности, что в этом году планируется запустить пилотный проект по дистанционному диспансерному наблюдению жителей региона с хроническими заболеваниями. Кроме того, областное правительство намерено совместно со Сбером реализовать комплексный проект "Карта жителя Ярославской области".
Ольга Голодец отметила, что все обсуждаемые в рамках встречи с губернатором проекты будут полезны жителям Ярославской области.

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Ярославская областьОбществоЯрославская областьЯрославльЯрославский районМихаил ЕвраевОльга ГолодецСбербанк РоссииСбер
 
 
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