https://ria.ru/20230324/proekty-1860504249.html

Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты

Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты - РИА Новости, 24.03.2023

Ярославский губернатор обсудил с зампредом Сбербанка совместные проекты

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с зампредом Сбербанка Ольгой Голодец внедрение в регионе цифровых медицинских, образовательных и... РИА Новости, 24.03.2023

2023-03-24T19:41

2023-03-24T19:41

2023-03-24T19:41

ярославская область

общество

ярославская область

ярославль

ярославский район

михаил евраев

ольга голодец

сбербанк россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил с зампредом Сбербанка Ольгой Голодец внедрение в регионе цифровых медицинских, образовательных и транспортных решений Сбера и компаний-партнеров, сообщает областное правительство. Губернатор Михаил Евраев отметил, что Ярославская область тесно сотрудничает со Сбербанком по целому ряду направлений: "Школа 21", проекты в области медицины, социальная карта для жителей области, транспортная карта. "С 1 апреля у нас стартует масштабный проект – мы полностью заменим автобусы в Ярославле и Ярославском районе на современные. В рамках программы модернизации транспорта будем расширять возможности безналичной оплаты, создаем новые мобильные сервисы. Рад, что сегодня есть возможность сверить часы по реализации различных программ в сфере искусственного интеллекта в медицине", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. Губернатор подчеркнул - правительство региона рассчитывает, что к 1 января 2024 года сфера здравоохранения в регионе полностью перейдет на электронную форму работы. На совещании также отмечалось, в частности, что в этом году планируется запустить пилотный проект по дистанционному диспансерному наблюдению жителей региона с хроническими заболеваниями. Кроме того, областное правительство намерено совместно со Сбером реализовать комплексный проект "Карта жителя Ярославской области". Ольга Голодец отметила, что все обсуждаемые в рамках встречи с губернатором проекты будут полезны жителям Ярославской области.

https://ria.ru/20230323/nagruzka-1860162058.html

https://ria.ru/20230323/yaroslavl-1860159770.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, ярославская область, ярославль, ярославский район, михаил евраев, ольга голодец, сбербанк россии, сбер