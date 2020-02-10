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Биография Бориса Пастернака
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РИА Новости

Биография Бориса Пастернака

05:47 10.02.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветский поэт и писатель Борис Леонидович Пастернак
Советский поэт и писатель Борис Леонидович Пастернак
© РИА Новости
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Русский поэт, писатель и переводчик Борис Леонидович Пастернак родился 10 февраля (29 января по старому стилю) 1890 года в Москве в семье известного художника Леонида Пастернака (1862-1945) и пианистки Розалии Кауфман (1868-1939).
В квартире Пастернаков собирались музыканты, художники, литераторы, среди гостей бывали писатель Лев Толстой, художники Валентин Серов и Николай Ге, композитор и пианист Александр Скрябин.
Борис Пастернак учился в немецкой гимназии в Москве. В 1904-1910 годах под влиянием Скрябина занимался изучением музыкальной композиции.
В 1908 году он поступил в Московский университет на юридический факультет, затем перевелся на философское отделение историко-филологического факультета. В 1912 году провел один семестр в Марбургском университете в Германии, где слушал лекции известного философа Германа Когена. Летом 1913 года, после сдачи университетских экзаменов, Пастернак завершил свою первую книгу "Близнец в тучах".
Его первые шаги в литературе были отмечены ориентацией на поэтов-символистов - Андрея Белого, Александра Блока, Вячеслава Иванова и Иннокентия Анненского, участием в московских символистских литературных и философских кружках. В 1914 году поэт вошел в футуристическую группу "Центрифуга". В 1917 году вышел его сборник "Поверх барьеров".
В начале 1916 года Пастернак уехал на Урал, в поселок Всеволодо-Вильва Соликамского уезда Пермской губернии (ныне Александровский район Пермского края) работать конторщиком химических заводов. Зиму 1916-1917 годов провел в Прикамье, в селе Тихие Горы Елабужского уезда Вятской губернии (ныне в черте города Менделеевск), где заведовал службой военно-учетного стола, затем вернулся в Москву.
В 1921 году родители Пастернака покинули советскую Россию и обосновались в Берлине. Половину 1922 года и зиму 1932 года поэт гостил у них.
Литературное признание Пастернаку принесла поэтическая книга "Сестра моя – жизнь" (1922). В 1922 году была опубликована повесть "Детство Люверс", в 1923 году – сборник "Темы и вариации".
В 1920-х годах Пастернак стал одной из самых заметных фигур в советской поэзии. В этот период им были написаны цикл "Высокая болезнь" (1923-1928), роман в стихах "Спекторский" (1925-1931), поэмы "Девятьсот пятый год" (1925-1926) и "Лейтенант Шмидт" (1926-1927). В конце 1920-х годов в автобиографических заметках "Охранная грамота", написанных в прозе, им были изложены собственные взгляды на искусство и творчество.
После выхода книги лирики "Второе рождение" (1932) поэт активно участвовал в общественно-литературной жизни, выступил с речью на Первом съезде Союза советских писателей (1934), был членом правления Союза. Однако отстаивание им творческой независимости, права на собственное мнение вызвало резкую критику партийных кураторов литературы, его произведения перестали публиковать.
С середины 1930-х годов Пастернак в основном занимался переводом зарубежной классической поэзии. Он переводил современную и классическую грузинскую поэзию, трагедии "Отелло", "Гамлет", "Король Лир", "Макбет", "Ромео и Джульетта" Уильяма Шекспира, "Фауста" Иоганна Гете, стихи Поля Верлена и др.
Первые годы Великой Отечественной войны (1941-1945) Пастернак провел в эвакуации в городе Чистополе.
В 1943 году он выезжал на фронт с бригадой писателей.
В 1943 году Пастернаком был создан сборник "На ранних поездах", в 1945 году – "Земной простор", "Избранные стихи и поэмы", в 1956-1959 годах – цикл стихов "Когда разгуляется".
В 1946-1955 годах Борис Пастернак работал над романом "Доктор Живаго", который он считал итогом своего творчества. Круг философских проблем произведения анализируется на примере судьбы русского интеллигента – врача и поэта Юрия Живаго, его друзей и близких, ставших очевидцами и участниками исторических катаклизмов, выпавших на долю России в первые четыре десятилетия XX века. В издании романа на родине Пастернаку было отказано, он передал его для публикации итальянскому издателю. В 1957 году роман был издан на итальянском языке, а в 1958 году переведен на 18 языков.
В 1958 году Шведская академия присудила Борису Пастернаку Нобелевскую премию по литературе. Это было воспринято в СССР как чисто политическая акция. На страницах печати развернулась кампания травли поэта, Пастернак был исключен из Союза писателей, ему грозили высылкой из страны. Все это вынудило Пастернака отказаться от Нобелевской премии. Диплом и медаль были вручены его сыну Евгению в 1989 году.
В последние годы Пастернак написал автобиографический сборник прозы "Люди и положения" (1957, опубликован в 1967), работал над драматической поэмой "Слепая красавица" (опубликована в 1969).
30 мая 1960 года Борис Пастернак скончался в подмосковном поселке Переделкино. Он был похоронен на местном поселковом кладбище.
В 1987 году решение об исключении Пастернака из Союза писателей было отменено, в 1988 году роман "Доктор Живаго" впервые был напечатан в СССР.
Первое в истории полное собрание сочинений Бориса Пастернака в 11 томах вышло в 2005 году.
В 1990 году в Переделкино, в доме, где скончался поэт, был открыт музей Бориса Пастернака. В этом же году мемориальный музей писателя открылся в Чистополе в доме, где он жил в эвакуации.
Памятники Борису Пастернаку были установлены в Перми, в городе Мучкап Тамбовской области, а также на территории университета Мессины на Сицилии в Италии.
Борис Пастернак был дважды женат. От первого брака с художницей Евгенией Лурье (1898-1965) у него был сын Евгений (1923-2012) – литературовед, специалист по творчеству Бориса Пастернака, автор первой отечественной биографии поэта.
Во втором браке писателя с Зинаидой Нейгауз (1897-1966) был рожден сын Леонид (1938-1976). Внучка Бориса Пастернака – Елена Леонидовна Пастернакхранитель дома-музея Бориса Пастернака, доктор филологических наук, доцент кафедры французского языкознания филологического факультета МГУ.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Борис ПастернакМоскваСправки
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