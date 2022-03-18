https://ria.ru/20220318/literatura-1778853744.html

Пушкин и Шекспир: книжный сервис выяснил, кто больше "жжет сердца" россиян

Пушкин и Шекспир: книжный сервис выяснил, кто больше "жжет сердца" россиян - РИА Новости, 18.03.2022

Пушкин и Шекспир: книжный сервис выяснил, кто больше "жжет сердца" россиян

Россияне читают стихи Александра Пушкина, Уильяма Шекспира и Омара Хайяма больше, чем поэзию других авторов. Об этом свидетельствует статистика книжного сервиса РИА Новости, 18.03.2022

2022-03-18T17:01

2022-03-18T17:01

2022-03-18T17:01

культура

новости культуры

борис пастернак

марина цветаева

сергей есенин

книги

юнеско

александр пушкин

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Россияне читают стихи Александра Пушкина, Уильяма Шекспира и Омара Хайяма больше, чем поэзию других авторов. Об этом свидетельствует статистика книжного сервиса "ЛитРес".Последний год произведения Пушкина занимают первое место в рейтинге десяти отечественных поэтов, чье творчество россияне любят больше всего. Кроме того, в общий рейтинг самых популярных поэтических произведений попали его поэмы "Евгений Онегин", "Медный всадник" и сборник "Полное собрание стихотворений". Они заняли первое, седьмое и десятое места, соответственно.В первую тройку русских поэтов также вошли Михаил Лермонтов и Сергей Есенин. Поэма Лермонтова "Мцыри" — на шестом месте десятки самых скачиваемых и читаемых произведений в жанре поэзии, а "Письмо к женщине" и "Полное собрание стихотворений" Есенина — на второй и девятой строчках.Четвертое место рейтинга российских авторов у Александра Грибоедова. На пятом — Николай Некрасов. Его поэма "Кому на Руси жить хорошо" замыкает тройку лидеров в общем рейтинге произведений.Шестую строку занимает Александр Блок, седьмую — Марина Цветаева. Ее "Полное собрание стихотворений" находится на восьмом месте среди произведений. Восьмым в рейтинге стал Владимир Маяковский, девятом — Борис Пастернак, на десятом — Валерий Брюсов.Среди зарубежных авторов лидирует Уильям Шекспир. При этом ни одно его произведение не оказалось в десятке самых читаемых и скачиваемых поэтических произведений среди россиян. На втором месте — средневековый персидский поэт и философ Омар Хайям. Сборник "Самые мудрые притчи и афоризмы Омара Хайяма" занимает пятую строку общего рейтинга произведений. Замыкает тройку лидеров Гомер. На четвертом месте Данте Алигьери, на пятом — Рупи Каур, чей сборник "Milk and Honey. Белые стихи, покорившие мир" занял четвертое место в общем рейтинге произведений. Шестую строку занимает Фридрих Шиллер, седьмую — Шарль Бодлер. Райнер Мария Рильке — на восьмом месте, Франческо Петрарка — на девятом, Шота Руставели — на десятом.Подборка была составлена специально для РИА Новости в преддверии Всемирного дня поэзии. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 1999 года и с тех пор ежегодно отмечается 21 марта по всему миру. Он создавался, чтобы поддержать языковое разнообразие посредством поэтического выражения и "дать возможность языкам, находящимся под угрозой исчезновения, быть услышанными".

https://ria.ru/20220121/onegin-1768858966.html

https://ria.ru/20220311/tsvetaeva-1777644132.html

https://ria.ru/20220214/literatura-1772672586.html

https://ria.ru/20220317/knigi-1778334761.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, борис пастернак, марина цветаева, сергей есенин, книги, юнеско, александр пушкин