https://ria.ru/20230527/knigi-1874568835.html

СМИ: черниговские библиотеки избавились от 390 тысяч книг на русском языке

СМИ: черниговские библиотеки избавились от 390 тысяч книг на русском языке - РИА Новости, 27.05.2023

СМИ: черниговские библиотеки избавились от 390 тысяч книг на русском языке

Библиотеки в Черниговской области Украины списали около 390 тысяч книг на русском языке в рамках дерусификации, сообщило украинское издание "Суспильне"... РИА Новости, 27.05.2023

2023-05-27T18:39

2023-05-27T18:39

2023-05-27T18:39

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черниговская область

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Библиотеки в Черниговской области Украины списали около 390 тысяч книг на русском языке в рамках дерусификации, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное). "За 2022-2023 год в Черниговской области в библиотеках списали почти 390 тысяч книг на русском языке", - сообщило издание со ссылкой на директора департамента культуры и туризма, национальностей и религии Черниговской областной администрации Людмилу Замай. По ее словам, в каждой библиотеке есть комиссия, которая решает, какие именно книги подлежат списанию. Замай добавила, что в областной библиотеке имени Короленко более 70% всего книжного фонда составляли материалы на русском языке. "Проводим списание книг тех авторов, которые есть в санкционных списках: Пушкина, Крылова, Чехова, Лермонтова, Толстого, Тургенева, Бунина, Мандельштама, Некрасова, Блока, Достоевского и Грибоедова", - заявила Юлия Байда, директор Мринской публичной библиотеки. Также по ее словам, изымают произведения Булата Окуджавы, Бориса Пастернака, Сергея Есенина, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой и других. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тысячи памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тысяч улиц. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230525/literatura-1873729295.html

https://ria.ru/20230424/ukraina-1867209060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, черниговская область, россия, булат окуджава, борис пастернак, сергей есенин