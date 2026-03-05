В Росархиве рассказали о документах, связанных с творчеством Ахматовой

"В РГАЛИ в составе современного фонда Ахматовой находятся автографы более 90 стихотворений разных лет, среди них такие известные, как "Сероглазый король", "Сегодня ночью", "Кукушка", "Хорони, хорони меня, ветер...", "Ты пришел меня утешить, милый...", "Дал ты мне молодость трудную...", "Я с тобой не буду пить вино...", "Все расхищено, предано, продано...", - сказала Бодрова.