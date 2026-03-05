В Росархиве рассказали о документах, связанных с творчеством Ахматовой

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Рукописные подлинники более 90 стихотворений Анны Ахматовой, написанные ей в разные годы, хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства, рассказала РИА Новости начальник отдела публикации исторических документов РГАЛИ Лидия Бодрова.
Ахматова умерла 5 марта 1966 года, в четверг исполняется 60 лет со дня ее смерти.
"В РГАЛИ в составе современного фонда Ахматовой находятся автографы более 90 стихотворений разных лет, среди них такие известные, как "Сероглазый король", "Сегодня ночью", "Кукушка", "Хорони, хорони меня, ветер...", "Ты пришел меня утешить, милый...", "Дал ты мне молодость трудную...", "Я с тобой не буду пить вино...", "Все расхищено, предано, продано...", - сказала Бодрова.
"Сохранились автографы поэм Ахматовой: "Путем всея земли" ("Прямо под ноги пулям...", 1940) и первого варианта "Поэмы без героя". Есть в архиве записные книжки, блокноты и тетради. В них – наброски стихотворений и поэм, черновики писем и телеграмм, страницы с воспоминаниями об Александре Блоке, Николае Гумилеве и других", - добавила она.
К рукописям относится и интервью, данное Ахматовой корреспонденту АПН Михаилу Ольшевскому (Михаилу Ардову) в июне 1965 года, добавила она.
По словам Бодровой, в фонде также хранится более 100 фотографий поэтессы (подлинники, фото- и ксерокопии), в том числе с Николаем Гумилевым, Осипом Мандельштамом, Борисом Пастернаком и многими другими.
"Находится здесь и фото Ахматовой после церемонии вручения диплома почетного доктора литературы в Оксфордском университете в 1965 году. Как справедливо заметил на заседании по случаю приема поэтессы в Союз писателей поэт и переводчик Михаил Лозинский, "стихи Ахматовой будут жить, пока существует русский язык", - отметила архивист.
"На склоне лет Ахматова вспоминала о встречах с известными современниками – сохранились ее небольшие мемуары, посвященные Осипу Мандельштаму, Амедео Модильяни и Борису Пастернаку", - добавила она.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Росархива, архив Ахматовой в составе 40 единиц хранения поступил в Центральный государственный литературный архив (ныне РГАЛИ) из Государственного литературного музея в 1941 году, куда в свою очередь документы были переданы большей частью самой Ахматовой, а также издателем и редактором Самуилом Алянским, критиком и искусствоведом Эрихом Голлербахом, Надеждой Чулковой и другими.
