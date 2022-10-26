https://ria.ru/20221026/pasternak-1826891494.html

Внучатая племянница Пастернака проиграла дело о плагиате

Внучатая племянница Пастернака проиграла дело о плагиате - РИА Новости, 26.10.2022

Внучатая племянница Пастернака проиграла дело о плагиате

Внучатая племянница Бориса Пастернака Анна проиграла дело о плагиате против Лары Прескотт, сообщает The Guardian. РИА Новости, 26.10.2022

2022-10-26T15:56

2022-10-26T15:56

2022-10-26T15:56

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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Внучатая племянница Бориса Пастернака Анна проиграла дело о плагиате против Лары Прескотт, сообщает The Guardian.Родственница знаменитого писателя утверждала, что семь глав романа Прескотт "Секреты, которые мы храним. Три женщины, изменившие судьбу "Доктора Живаго" копируют элементы ее книги "Лара". Работа Анны, выпущенная в 2016 году, рассказывает о любовнице ее двоюродного деда Ольги Ивинской.Судья Эдвин Джонсон счел, что произведения "принципиально разные". Анна Пастернак написала биографию, а Прескотт — историческую фантастику. То есть речь о художественном романе, в котором реальные события вплетены в рассказ, придуманный ответчицей, и были изменены в соответствии с сюжетом. Он также отметил, что оба автора опирались на одни и те же источники. Роман Прескотт был опубликован в 2019 году. В нем рассказывается о том, как ЦРУ собиралось использовать "Доктора Живаго" в качестве инструмента пропаганды в ходе холодной войны.

https://ria.ru/20221024/depp-1826351879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, борис пастернак, знаменитости