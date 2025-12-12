Во всех учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Учебники литературы с 1 по 11 классы будут содержать разделы о Великой Отечественной войне и с произведениями народов России, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

В пятницу в Москве на площадке Национального центра "Россия" в рамках I Международного форума школьных библиотекарей проходит панельная дискуссия на тему "Пространство знаний: поддержка и развитие школьных библиотек".

"Теперь в учебниках по литературе в каждом классе будет раздел, посвященный литературе Великой Отечественной войны… Каждый год, конец апреля, перед майскими праздниками, это будет литература, посвященная Великой Победе и Великой Отечественной войне", - сказала Ямпольская журналистам.

Кроме того, она добавила, что в учебниках литературы всех классов появится раздел с произведениями народов России

"Каждый год в каждом классе, с 1 по 11, будет раздел "Литература народов России". Начиная для малышей со сказок и легенд, потом до тех имен, хотя бы по одному имени в учебнике, чтобы они знали, что это великий поэт, это великий писатель", - отметила Ямпольская.

Советник президента РФ подчеркнула, что раздел "Зарубежная литература" в учебниках будет теперь называться "Зарубежная литература в русских переводах".

"Естественно, у учебников всегда была зарубежная литература в русских переводах. Но об этом ребенок вроде бы как не задумывался. А мы предлагаем задуматься. И рядом с произведением, великолепно переведенным, даем информацию о переводчике. То есть ты читаешь этот текст, и он настолько совершенен, потому что у нас великая отечественная школа художественного перевода", - добавила Ямпольская.

Она уточнила, что в учебниках будут статьи о выдающихся русских писателях и поэтах, которые также занимались переводами иностранных произведений. В частности, школьники смогут из учебника узнать о переводческой деятельности Корнея Чуковского, Самуила Маршака Бориса Пастернака и многих других.