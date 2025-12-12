Рейтинг@Mail.ru
Во всех учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:19 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/uchebniki-2061698354.html
Во всех учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне
Во всех учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне - РИА Новости, 12.12.2025
Во всех учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне
Учебники литературы с 1 по 11 классы будут содержать разделы о Великой Отечественной войне и с произведениями народов России, сообщила советник президента РФ... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:19:00+03:00
2025-12-12T16:19:00+03:00
россия
москва
елена ямпольская
самуил маршак
борис пастернак
российское общество "знание"
образование - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42391/01/423910151_0:182:2906:1816_1920x0_80_0_0_eea3d26798334fea6572d0195c13e189.jpg
https://ria.ru/20250724/literatura-2031240174.html
https://ria.ru/20250719/roj-2030118409.html
https://ria.ru/20250901/shkola-2037489440.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/42391/01/423910151_120:0:2785:1999_1920x0_80_0_0_0ec30fca9ad5a850c16e2ae2cfd249a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, елена ямпольская, самуил маршак, борис пастернак, российское общество "знание", образование - общество
Россия, Москва, Елена Ямпольская, Самуил Маршак, Борис Пастернак, Российское общество "Знание", Образование - Общество
Во всех учебниках литературы появятся разделы о Великой Отечественной войне

Ямпольская: учебники литературы с 1 по 11 классы будут содержать разделы о ВОВ

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкУчебники в школьной библиотеке
Учебники в школьной библиотеке - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Учебники в школьной библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Учебники литературы с 1 по 11 классы будут содержать разделы о Великой Отечественной войне и с произведениями народов России, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.
В пятницу в Москве на площадке Национального центра "Россия" в рамках I Международного форума школьных библиотекарей проходит панельная дискуссия на тему "Пространство знаний: поддержка и развитие школьных библиотек".
Работники школы - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Литературу народов России будут изучать в школах каждый год
24 июля, 18:38
"Теперь в учебниках по литературе в каждом классе будет раздел, посвященный литературе Великой Отечественной войны… Каждый год, конец апреля, перед майскими праздниками, это будет литература, посвященная Великой Победе и Великой Отечественной войне", - сказала Ямпольская журналистам.
Кроме того, она добавила, что в учебниках литературы всех классов появится раздел с произведениями народов России.
"Каждый год в каждом классе, с 1 по 11, будет раздел "Литература народов России". Начиная для малышей со сказок и легенд, потом до тех имен, хотя бы по одному имени в учебнике, чтобы они знали, что это великий поэт, это великий писатель", - отметила Ямпольская.
Советник президента РФ подчеркнула, что раздел "Зарубежная литература" в учебниках будет теперь называться "Зарубежная литература в русских переводах".
Российский писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель и член правления Ассоциации анимационного кино Олег Рой - РИА Новости, 1920, 19.07.2025
Писатель Рой призвал включить книги о СВО в школьную программу
19 июля, 10:11
"Естественно, у учебников всегда была зарубежная литература в русских переводах. Но об этом ребенок вроде бы как не задумывался. А мы предлагаем задуматься. И рядом с произведением, великолепно переведенным, даем информацию о переводчике. То есть ты читаешь этот текст, и он настолько совершенен, потому что у нас великая отечественная школа художественного перевода", - добавила Ямпольская.
Она уточнила, что в учебниках будут статьи о выдающихся русских писателях и поэтах, которые также занимались переводами иностранных произведений. В частности, школьники смогут из учебника узнать о переводческой деятельности Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Бориса Пастернака и многих других.
Первый международный форум школьных библиотекарей проходит 11-12 декабря в Москве на площадке Национального центра "Россия" и в гостинице "Космос". Событие объединило 1 тысячу участников. Цель форума - проведение мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению и развитию школьных библиотек. Организаторами мероприятия стали Российское общество "Знание" совместно с министерством просвещения РФ.
Единая школа — единая страна - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Единая школа — единая страна
1 сентября, 09:00
 
РоссияМоскваЕлена ЯмпольскаяСамуил МаршакБорис ПастернакРоссийское общество "Знание"Образование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала