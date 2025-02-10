10 февраля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости.Зима неуклонно движется к своему финалу, но календарь российских и международных праздников по-прежнему наполнен большим количеством церковных, профессиональных, неофициальных и других праздников и знаменательных событий. Часть из них приходится на 10 февраля 2025 года. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать в этот день, а что находится под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Какие праздники отмечаются в нашей стране сегодня, 10 февраля? Вспоминаем самые важные события и значимые исторические даты.

Профессиональный праздник

Главный профессиональный праздник, выпадающий на эту дату в нашей стране, - День дипломатического работника. Он отмечается ежегодно 10 февраля, а впервые был утвержден указом президента РФ в 2002 году.

День для такого праздника был выбран вовсе не случайно: самое раннее упоминание Посольского приказа относится к 10 февраля 1549 года. Считается, что он по сути представлял собой самую первую госструктуру, которая занималась иностранными делами.

Церковный праздник сегодня

10 февраля православные россияне отмечают день памяти преподобного Ефрема Сирина. Он родился в христианской семье в Месопотамии. В юности отличался вспыльчивым нравом, но вскоре покаялся и ушел в горы, где учился смирению и кротости у известного аскета, епископа Иакова. Ефрем Сирин известен как прекрасный проповедник, речи которого многих язычников обратили к христианской вере.

день памяти преподобного Феодосия Тотемского. Местом его рождения считается Сегодня отмечают и. Местом его рождения считается Вологда , время - примерно 1530 год. После смерти жены и родителей ушел в монастырь, а затем основал новый рядом с Тотьмой , занимался также восстановлением Ефремовой пустыни.

10 февраля известен в церковном календаре как:

день памяти преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского;

день памяти преподобного Ефрема Печерского, епископа Переяславского; день памяти святого Феодора Богоявленского, исповедника и пресвитера;

день памяти святого Феодора Богоявленского, исповедника и пресвитера; день памяти преподобного Палладия Антиохийского;

день памяти преподобного Палладия Антиохийского; день памяти преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского;

день памяти преподобного Исаака Сирина, епископа Ниневийского; день памяти преподобного Ефрема Новоторжского;

день памяти преподобного Ефрема Новоторжского; день памяти священномучеников Игнатия (Садковского), епископа Скопинского, Владимира Пищулина, пресвитера и преподобномученика Варфоломея (Ратных), а также мученицы Ольги Евдокимовой.

На этот же день приходится празднование Суморинской-Тотемской иконы Божией Матери. Она была передана настоятелем Вологодской Спасо-Прилуцкой обители преподобному Феодосию, тем самым благословив его на строительство нового монастыря.

Народный праздник

Ефремов день, Ефрем - сверчковый заступник - такие названия носит 10 февраля в народном календаре. В этот день строго-настрого запрещалось убивать любых насекомых, обитающих в доме, а также обижать домашних питомцев.

А вот хозяина дома (то есть домового) в этот день необходимо было как следует задобрить и порадовать. В печи для него на ночь оставляли угощение, а дом предварительно полагалось тщательно убрать.

Если на 10 февраля выпадал ветреный день, то лето может быть пасмурным и сырым.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день зернобобовых. Его основная цель - обратить внимание на те полезные свойства, которыми обладают эти продукты (среди них - фасоль, горох, чечевица и многие другие). По инициативе ООН 10 февраля вошел в международный праздничный календарь как. Его основная цель - обратить внимание на те полезные свойства, которыми обладают эти продукты (среди них - фасоль, горох, чечевица и многие другие).

© Sputnik / Наталья Айриян Перейти в медиабанк Фасоль на рынке выходного дня в Цхинвале © Sputnik / Наталья Айриян Перейти в медиабанк Фасоль на рынке выходного дня в Цхинвале

Памятные даты в истории

1636 год - первое упоминание утюга в официальных документах в России;

1940 год - зрители увидели первую серию приключений одних из самых известных анимационных героев - кота Тома и мышонка Джерри.

Кто родился 10 февраля из знаменитостей

10 февраля на свет появились многие известные личности, в том числе:

русский писатель и поэт, автор романа “Доктор Живаго” Борис Пастернак (1890 год);

русский писатель и поэт, автор романа “Доктор Живаго” (1890 год); писатель и журналист, вместе с братом создавший множество прекрасных детективов, Георгий Вайнер (1938 год);

писатель и журналист, вместе с братом создавший множество прекрасных детективов, (1938 год); американская актриса Элизабет Бэнкс , которую можно увидеть в фильмах “Голодные игры”, “Три дня на побег” и другие (1974 год);

американская актриса , которую можно увидеть в фильмах “Голодные игры”, “Три дня на побег” и другие (1974 год); американская актриса и племянница Джулии Робертс, звезда сериалов “Американская история ужасов” и “Королевы крика” Эмма Робертс (1991 год).

Именины