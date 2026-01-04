Работавший в Гарварде исследователь указал на самое сложное в русском языке

Своей любимой фразой на русском языке он назвал начало "Анны Карениной": "Все смешалось в доме Облонских". Но участвовать в дискуссии, кто из русских классиков лучше: Толстой или Достоевский - он не захотел.

"Толстой и Достоевский совсем разные, я не ставлю одного выше другого. Для меня все началось с Толстого. Я начал читать "Войну и мир", в переводе естественно, и с этого все началось. Сравнивать их - это игра, они совсем разные, хотя есть и общее - ощущение души человека. Но между ними большая разница", - сказал профессор.