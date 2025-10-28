Глава РКС поддержал идею альтернативы Нобелевской премии по литературе

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин в беседе с РИА Новости поддержал идею создания альтернативы Нобелевской премии по литературе, но напомнил о существовании премии БРИКС.
Писатель Захар Прилепин 13 октября заявил РИА Новости, что Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. 26 октября он спрогнозировал, что видит будущее РФ через десять лет в центре выстроенной совместно со странами Глобального Юга антиколониальной системы, благодаря которой появится возможность на равных разговаривать с Европой и США и создать новые варианты Нобелевской премии и "Оскара".
Глава РКС подчеркнул, что среди лауреатов Нобелевской премии есть отечественные классики - Михаил Шолохов, Борис Пастернак, Иосиф Бродский, - но нет современных авторов, которые бы получали премию в последние годы.
"У нас теперь "Слово" появилось - большая государственная премия, так что тоже сделаем ее международной", - добавил Степашин.
