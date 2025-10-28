Рейтинг@Mail.ru
Глава РКС поддержал идею альтернативы Нобелевской премии по литературе
Культура
 
02:33 28.10.2025
Глава РКС поддержал идею альтернативы Нобелевской премии по литературе
Глава РКС поддержал идею альтернативы Нобелевской премии по литературе
Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин в беседе с РИА Новости поддержал идею создания альтернативы Нобелевской премии по литературе, но... РИА Новости, 28.10.2025
культура
россия
китай
индия
сергей степашин
захар прилепин
михаил шолохов
российские космические системы
россия
китай
индия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
россия, китай, индия, сергей степашин, захар прилепин, михаил шолохов, российские космические системы , брикс, культура
Культура, Россия, Китай, Индия, Сергей Степашин, Захар Прилепин, Михаил Шолохов, Российские космические системы , БРИКС, Культура
Глава РКС поддержал идею альтернативы Нобелевской премии по литературе

Степашин поддержал идею создания альтернативы Нобелевской премии по литературе

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин в беседе с РИА Новости поддержал идею создания альтернативы Нобелевской премии по литературе, но напомнил о существовании премии БРИКС.
Писатель Захар Прилепин 13 октября заявил РИА Новости, что Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой. 26 октября он спрогнозировал, что видит будущее РФ через десять лет в центре выстроенной совместно со странами Глобального Юга антиколониальной системы, благодаря которой появится возможность на равных разговаривать с Европой и США и создать новые варианты Нобелевской премии и "Оскара".
"У нас пока есть литературная премия БРИКС - давайте с нее начнем, а то, что должна быть альтернатива (Нобелевской премии по литературе - ред.), - совершенно верно", - отметил агентству Степашин.
Глава РКС подчеркнул, что среди лауреатов Нобелевской премии есть отечественные классики - Михаил Шолохов, Борис Пастернак, Иосиф Бродский, - но нет современных авторов, которые бы получали премию в последние годы.
"У нас теперь "Слово" появилось - большая государственная премия, так что тоже сделаем ее международной", - добавил Степашин.
Культура
 
 
