Глава РКС поддержал идею альтернативы Нобелевской премии по литературе

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин в беседе с РИА Новости поддержал идею создания альтернативы Нобелевской премии по литературе, но напомнил о существовании премии БРИКС.

"У нас теперь "Слово" появилось - большая государственная премия, так что тоже сделаем ее международной", - добавил Степашин.