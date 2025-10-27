Нобелевская премия по литературе аннулировала себя, заявил Прилепин

МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нобелевская премия по литературе сейчас аннулировала сама себя, она выдается за политические жесты "литераторам далеко не первого плана", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин.

"Нобелевская премия – это глубоко политическая, ангажированная премия, которая выдается только за те или иные политические жесты и шаги "литераторам далеко не первого плана"… Сейчас она просто аннулировала сама себя", - считает писатель.