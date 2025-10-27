Нобелевская премия по литературе аннулировала себя, заявил Прилепин

Рейтинг@Mail.ru
04:06 27.10.2025
Захар Прилепин назвал Нобелевскую премию по литературе глубоко политической

Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Нобелевская премия по литературе сейчас аннулировала сама себя, она выдается за политические жесты "литераторам далеко не первого плана", заявил РИА Новости писатель Захар Прилепин.
"Нобелевская премия – это глубоко политическая, ангажированная премия, которая выдается только за те или иные политические жесты и шаги "литераторам далеко не первого плана"… Сейчас она просто аннулировала сама себя", - считает писатель.
Прилепин отметил, что премия "немножко хромала" уже в XX веке, когда её выдавали "только антисоветским писателям", кроме Михаила Шолохова, хотя масштабы Бориса Пастернака, Иосифа Бродского и Александра Солженицына всё-таки были очевидны.
"Человечество нуждается в большой, весомой премии, которая оценивает реальные достижения, а не приверженность к идеалам, проповедуемым, так сказать, "мировой жабой", - заявил он.
Ранее Прилепин в рамках открытия фестиваля Дни литературы в Калининградской области – 2025 заявил РИА Новости, что Россия должна создать свою Нобелевскую премию по литературе, объединившись с Китаем, Индией, Латинской Америкой и Африкой.
КультураКалининградская областьРоссияКитайЗахар ПрилепинМихаил ШолоховБорис ПастернакКультура
 
 
