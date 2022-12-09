https://ria.ru/20221209/kniga-1837397838.html

Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака

Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака - РИА Новости, 09.12.2022

Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака

Сотрудники полиции вернули в Национальную библиотеку Карелии раритетный сборник стихов Бориса Пастернака, украденный летом, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T09:53

2022-12-09T09:53

2022-12-09T10:00

борис пастернак

петрозаводск

москва

сегежа

происшествия

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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции вернули в Национальную библиотеку Карелии раритетный сборник стихов Бориса Пастернака, украденный летом, сообщается на сайте МВД Медиа."В столице республики Карелия городе Петрозаводске произошло значимое событие. Полицейские вернули в национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака "Избранное" 1948 года издания, которая была похищена этим летом", - говорится в сообщенииКак пояснили в ведомстве, одна из посетительниц главного книгохранилища попросила принести в читальный зал сборник стихов поэта. А затем, взяв раритетное издание, покинула здание. Оперативники выяснили, что подозреваемая выехала из Петрозаводска на такси. Она направилась на север, планировала уехать в Москву и затеряться в мегаполисе. Однако на вокзале карельского города Сегежа ее задержали. Похищенная книга изъята.Полиция возбудила уголовное дело. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, оценивается в 1,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20191227/1562953511.html

https://ria.ru/20150617/1075098191.html

петрозаводск

москва

сегежа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

борис пастернак, петрозаводск, москва, сегежа, происшествия