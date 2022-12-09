09:53 09.12.2022 (обновлено: 10:00 09.12.2022)
Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака
Сотрудники полиции вернули в Национальную библиотеку Карелии раритетный сборник Пастернака
© Фото : пресс-центр МВД РоссииРаритетное издание Бориса Пастернака, которое вернули в Национальную библиотеку Карелии
© Фото : пресс-центр МВД России
Раритетное издание Бориса Пастернака, которое вернули в Национальную библиотеку Карелии
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции вернули в Национальную библиотеку Карелии раритетный сборник стихов Бориса Пастернака, украденный летом, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В столице республики Карелия городе Петрозаводске произошло значимое событие. Полицейские вернули в национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака "Избранное" 1948 года издания, которая была похищена этим летом", - говорится в сообщении
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Как пояснили в ведомстве, одна из посетительниц главного книгохранилища попросила принести в читальный зал сборник стихов поэта. А затем, взяв раритетное издание, покинула здание. Оперативники выяснили, что подозреваемая выехала из Петрозаводска на такси. Она направилась на север, планировала уехать в Москву и затеряться в мегаполисе. Однако на вокзале карельского города Сегежа ее задержали. Похищенная книга изъята.
Полиция возбудила уголовное дело. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, оценивается в 1,4 миллиона рублей.