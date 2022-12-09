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Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака - РИА Новости, 09.12.2022
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Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака
Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака - РИА Новости, 09.12.2022
Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака
Сотрудники полиции вернули в Национальную библиотеку Карелии раритетный сборник стихов Бориса Пастернака, украденный летом, сообщается на сайте МВД Медиа. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T09:53
2022-12-09T10:00
борис пастернак
петрозаводск
москва
сегежа
происшествия
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МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции вернули в Национальную библиотеку Карелии раритетный сборник стихов Бориса Пастернака, украденный летом, сообщается на сайте МВД Медиа."В столице республики Карелия городе Петрозаводске произошло значимое событие. Полицейские вернули в национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака "Избранное" 1948 года издания, которая была похищена этим летом", - говорится в сообщенииКак пояснили в ведомстве, одна из посетительниц главного книгохранилища попросила принести в читальный зал сборник стихов поэта. А затем, взяв раритетное издание, покинула здание. Оперативники выяснили, что подозреваемая выехала из Петрозаводска на такси. Она направилась на север, планировала уехать в Москву и затеряться в мегаполисе. Однако на вокзале карельского города Сегежа ее задержали. Похищенная книга изъята.Полиция возбудила уголовное дело. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, оценивается в 1,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20191227/1562953511.html
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петрозаводск
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борис пастернак, петрозаводск, москва, сегежа, происшествия
Борис Пастернак, Петрозаводск, Москва, Сегежа, Происшествия
09:53 09.12.2022 (обновлено: 10:00 09.12.2022)
 
Полиция вернула в библиотеку украденный в Петрозаводске том Пастернака

Сотрудники полиции вернули в Национальную библиотеку Карелии раритетный сборник Пастернака

© Фото : пресс-центр МВД РоссииРаритетное издание Бориса Пастернака, которое вернули в Национальную библиотеку Карелии
Раритетное издание Бориса Пастернака, которое вернули в Национальную библиотеку Карелии - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© Фото : пресс-центр МВД России
Раритетное издание Бориса Пастернака, которое вернули в Национальную библиотеку Карелии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек – РИА Новости. Сотрудники полиции вернули в Национальную библиотеку Карелии раритетный сборник стихов Бориса Пастернака, украденный летом, сообщается на сайте МВД Медиа.
"В столице республики Карелия городе Петрозаводске произошло значимое событие. Полицейские вернули в национальную библиотеку книгу Бориса Пастернака "Избранное" 1948 года издания, которая была похищена этим летом", - говорится в сообщении
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Как пояснили в ведомстве, одна из посетительниц главного книгохранилища попросила принести в читальный зал сборник стихов поэта. А затем, взяв раритетное издание, покинула здание. Оперативники выяснили, что подозреваемая выехала из Петрозаводска на такси. Она направилась на север, планировала уехать в Москву и затеряться в мегаполисе. Однако на вокзале карельского города Сегежа ее задержали. Похищенная книга изъята.
Полиция возбудила уголовное дело. Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что данное издание представляет особую культурную ценность, оценивается в 1,4 миллиона рублей.
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Борис ПастернакПетрозаводскМоскваСегежаПроисшествия
 
 
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