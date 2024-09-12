Уезжаю не по своей воле: грандиозная выставка об эмиграции Бродского
В Еврейском музее открылась выставка "Иосиф Бродский. Место не хуже любого"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости, Светлана Вовк. "Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет", — писал Иосиф Бродский Леониду Брежневу. Масштабная экспозиция в Еврейском музее и центре толерантности посвящена отъезду поэта за границу в 1972 году, его жизни в Европе, Америке и многочисленным путешествиям. Архитектура выставочного пространства, уникальные фотографии, документы, многие из которых демонстрируются впервые, мемориальные предметы, рукописи, редкие издания, видеопроекции и дополненная реальность — все это помогает понять чувства писателя, вынужденно покинувшего родину.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Полторы комнаты
"Мы взяли за основу четыре места за границей, которые он в разное время называл домом, куда возвращался, о чем писал стихи. У каждого свой зал. Это Англия, Америка, Швеция и Венеция, где он был перезахоронен в 1997-м на кладбище Сан-Микеле", — говорит куратор выставки Юлия Сенина.
Более 350 экспонатов привезли в Еврейский музей из ГМИИ имени Пушкина, Эрмитажа, Музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, музея "Полторы комнаты", Российской национальной библиотеки и частных собраний.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Все начинается с макета полутора комнат в Ленинграде — квартире, где жила семья Бродских. Художница Алла Николаева воссоздала интерьер по фотографиям Михаила Мильчика (уникальные кадры тоже в экспозиции). Проводив друга в аэропорт, он вернулся к нему домой и запечатлел интерьер точно таким, каким поэт видел его в последний раз перед отъездом. Миниатюрные вещи, которые хочется разглядывать: незаправленная кровать, телефон на ней (звонил, прощался), недокуренная сигарета, пластинка любимого Моцарта в проигрывателе, торшер, стол.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкспонат на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Экспонат на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
"В 1955-м семья Бродских посредством обмена получила шикарное по тем временам жилье на улице Пестеля — 53 квадратных метра при норме девять. Там Иосиф Александрович написал первые стихи, там умерли его родители, которых не выпустили за границу с ним еще раз увидеться", — поясняет куратор.
Как писал Бродский, "эти десять квадратных метров принадлежали мне, и это были лучшие десять метров в моей жизни". Он жил здесь с отцом и матерью 30-летним, уже с собственными детьми, за занавесочкой. Наверное, тогда это пространство не казалось ему самым счастливым. Но после смерти родителей он мысленно возвращался туда как в потерянный рай.
"Поэт не приехал в постсоветскую Россию. Хотя у него была такая возможность неоднократно. Анатолий Собчак присвоил ему звание почетного гражданина Санкт-Петербурга. Но Иосиф Александрович любил повторять, что на места преступления возвращаются, а на места любви — нет", — отмечает Юлия Сенина.
Уезжая навсегда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетитель на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетитель на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Первая комната выставки — "Аэропорт". Здесь очень яркий свет, стойка, табло, на которых даты и города, где бывал Бродский. Иосиф Александрович — самый путешествующий русский писатель. "Он одержимо хотел ездить, считал это компенсацией за статику в СССР. В одном из интервью говорит, что когда у людей отбирают историю, это еще можно пережить, но когда отбирают географию, это становится невыносимым", — рассказывает куратор.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкспонат на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Экспонат на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Многие экспонаты демонстрируются впервые. Среди них — вызов в Израиль от Моисея Бродского (не родственника), явно инспирированный, по словам Юлии Сениной, органами госбезопасности. "Моисей Бродский — известный сионист, много времени провел в советских лагерях, а в 1971-м добился репатриации", — уточняет она. Письмо Леониду Брежневу поэт написал перед отъездом, а Михаил Мильчик опустил в почтовый ящик. Бродский пишет главе государства, что единственная правота — это доброта, что поэты всегда возвращаются — во плоти или на бумаге.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПосетители на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Посетители на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
В каждой комнате звучат стихи Бродского в его неповторимой молитвенной манере исполнения. В переходах из зала в зал — мультимедийные экспозиции: кадры из трофейных фильмов, которые поэт смотрел в юности в кинотеатре "Спартак" и где впервые увидел заграницу. Между "Аэропортом" и "Англией" — видео пейзажей деревни Норинская в Архангельской области, куда писателя сослали по статье за тунеядство.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНа выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
На выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
"Именно в этой деревне он стал глубоко погружаться в английский язык и англоязычную литературу. Электричества не было, при свечах переводил Роберта Фроста, Джона Донна, а еще работал в колхозе, чистил навоз", — говорит куратор.
Дом в Нью-Йорке и страна триумфа
Далее — "Америка". В Нью-Йорке Бродский прожил 16 лет, там и умер. Ценнейший экспонат здесь — оригинальный автограф одного из величайших поэтов XX века Уистена Одена. Именно он ввел изгнанного с родины писателя в круг мировой литературной элиты, привезя его в Лондон на очень престижный международный фестиваль поэзии.
Зал "Швеция". Страна триумфа Бродского — в 1987-м в Стокгольме ему вручили Нобелевскую премию по литературе — пятую, присужденную русскоязычным авторам. Тут же на письменном столе — галстук Бориса Пастернака. Его через режиссера Александра Стефановича в Стокгольм передал для друга "Йоси" поэт Евгений Рейн. "Считается, что когда Бродский читал свою знаменитую нобелевскую лекцию, в его кармане был галстук Бориса Пастернака — писателя, который не смог взойти на эту сцену, потому что был вынужден отказаться от премии", — поясняет Юлия Сенина.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЭкспонат на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
Экспонат на выставке "Иосиф Бродский. Место не хуже любого" в Еврейском музее и центре толерантности в Москве
В Швеции Иосиф Александрович познакомился, а затем женился на Марии Соццани —итальянке русского происхождения, которая была на 30 лет младше него. Несмотря на длинный донжуанский список, официальный брак у Бродского был один.
Последний зал — "Венеция", куда поэт возвращался много раз, его место силы. Здесь он написал знаменитую "Набережную неисцелимых".
В каждой комнате — письменный стол с неизменными, дорогими вещами и фотографиями: родителей, детей, Анны Ахматовой, Фриды Викторовой — писательницы, журналистки, благодаря которой Бродский смог покинуть Норинскую не через пять лет, а спустя полтора года.
Выставка открыта до 12 января 2025 года.