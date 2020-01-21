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Биография Абдуллы Арипова
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РИА Новости

Биография Абдуллы Арипова

16:01 21.01.2020 (обновлено: 16:23 21.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Нигматович Арипов родился 24 мая 1961 года в Ташкенте (Узбекистан).
В 1983 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи (ныне Ташкентский университет информационных технологий) по специальности "инженер электросвязи". Имеет степень магистра экономики.
В 1983-1992 годах работал инженером-электронщиком на Ташкентской телефонно-телеграфной станции.
С 1992 по 1993 год был главным специалистом в министерстве связи Республики Узбекистан.
В 1993-1995 годах занимал должность заместителя директора внешнеторговой фирмы "Узимпэксалока".
В 1995 году работал начальником отдела строительства и снабжения министерства связи Узбекистана.
С 1995 года по 1996 год был генеральным директором совместного предприятия "ТашАфиналАЛ".
С 1996 года по 1997 год занимал должность начальника отдела приватизации и развития конкуренции министерства связи Узбекистана.
С 1997 года после ликвидации министерства связи работал начальником отдела рыночных преобразований и ценных бумаг созданного на его основе Узбекского агентства почты и телекоммуникаций.
В 1997-2000 годах занимал пост директора Фонда государственной поддержки развития почты и телекоммуникаций.
С 2000 по 2001 год – первый заместитель генерального директора Узбекского агентства почты и телекоммуникаций.
С 2001 по 2002 год – генеральный директор Узбекского агентства почты и телекоммуникаций.
30 мая 2002 года Абдулла Арипов назначен заместителем премьер-министра Узбекистана – руководителем комплекса по вопросам связи и информационно-телекоммуникационных технологий. С 2009 года курировал социальную сферу, науку, образование, здравоохранение, культуру и контакты с партнерами по СНГ.
Одновременно в 2005-2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации.
С августа 2012 года он занимал пост заместителя премьер-министра, руководителя комплекса информационных систем и телекоммуникаций.
В сентябре 2016 года Арипов был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана – руководителем комплекса по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.
14 декабря 2016 года депутаты верхней и нижней палат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на совместном заседании единогласно утвердили Абдуллу Арипова в должности премьер-министра Узбекистана.
18 января 2020 года политсовет Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), победившей на выборах в парламент Узбекистана, выдвинул кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны.
20 января 2020 года кабинет министров Узбекистана направил вновь избранному Олий Мажлису (парламенту) обращение о сложении полномочий.
В этот же день парламент Узбекистана в ходе совместного заседания обеих палат утвердил кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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