Биография Абдуллы Арипова

В 1983 году окончил Ташкентский электротехнический институт связи (ныне Ташкентский университет информационных технологий) по специальности "инженер электросвязи". Имеет степень магистра экономики.

В 1983-1992 годах работал инженером-электронщиком на Ташкентской телефонно-телеграфной станции.

С 1992 по 1993 год был главным специалистом в министерстве связи Республики Узбекистан.

В 1993-1995 годах занимал должность заместителя директора внешнеторговой фирмы "Узимпэксалока".

В 1995 году работал начальником отдела строительства и снабжения министерства связи Узбекистана.

С 1995 года по 1996 год был генеральным директором совместного предприятия "ТашАфиналАЛ".

С 1996 года по 1997 год занимал должность начальника отдела приватизации и развития конкуренции министерства связи Узбекистана.

В 1997-2000 годах занимал пост директора Фонда государственной поддержки развития почты и телекоммуникаций.

С 2000 по 2001 год – первый заместитель генерального директора Узбекского агентства почты и телекоммуникаций.

С 2001 по 2002 год – генеральный директор Узбекского агентства почты и телекоммуникаций.

30 мая 2002 года Абдулла Арипов назначен заместителем премьер-министра Узбекистана – руководителем комплекса по вопросам связи и информационно-телекоммуникационных технологий. С 2009 года курировал социальную сферу, науку, образование, здравоохранение, культуру и контакты с партнерами по СНГ.

Одновременно в 2005-2009 годах возглавлял Узбекское агентство связи и информатизации.

С августа 2012 года он занимал пост заместителя премьер-министра, руководителя комплекса информационных систем и телекоммуникаций.

В сентябре 2016 года Арипов был назначен заместителем премьер-министра Узбекистана – руководителем комплекса по вопросам молодежной политики, культуры, информационных систем и телекоммуникаций.

14 декабря 2016 года депутаты верхней и нижней палат Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана на совместном заседании единогласно утвердили Абдуллу Арипова в должности премьер-министра Узбекистана.

18 января 2020 года политсовет Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП), победившей на выборах в парламент Узбекистана, выдвинул кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны.

20 января 2020 года кабинет министров Узбекистана направил вновь избранному Олий Мажлису (парламенту) обращение о сложении полномочий.

В этот же день парламент Узбекистана в ходе совместного заседания обеих палат утвердил кандидатуру Абдуллы Арипова на пост премьер-министра страны.