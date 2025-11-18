Рейтинг@Mail.ru
Путин провел встречу с главами правительств стран — членов ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:34 18.11.2025 (обновлено: 16:17 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/putin-2055750873.html
Путин провел встречу с главами правительств стран — членов ШОС
Путин провел встречу с главами правительств стран — членов ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
Путин провел встречу с главами правительств стран — членов ШОС
Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций Совета глав правительств стран ШОС в Кремле призвал повысить роль объединения как одного из самых... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T15:34:00+03:00
2025-11-18T16:17:00+03:00
россия
владимир путин
белоруссия
михаил мишустин
казахстан
политика
александр турчинов
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055760391_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cd37badaebb429ebd2b024b4114ee43.jpg
https://ria.ru/20251118/shos-2055712894.html
https://ria.ru/20251004/nefteprodukty-2046321896.html
https://ria.ru/20251021/rossija-2049574033.html
https://ria.ru/20250828/rossiya-2038207036.html
россия
белоруссия
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин на встрече с главами правительств стран — участниц ШОС
Путин на встрече с главами правительств стран-участниц ШОС. Президент подчеркнул, что у членов ШОС общая цель - повысить роль объединения как одного из самых влиятельных в мире.
2025-11-18T15:34
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055760391_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_aa23f6db8ab6408ba7e003310ed7bbef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, белоруссия, михаил мишустин, казахстан, политика, александр турчинов, евразийский экономический союз, снг, шос
Россия, Владимир Путин, Белоруссия, Михаил Мишустин, Казахстан, Политика, Александр Турчинов, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС
Путин провел встречу с главами правительств стран — членов ШОС

Путин обсудил развитие ШОС с главами правительств стран — членов организации

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций Совета глав правительств стран ШОС в Кремле призвал повысить роль объединения как одного из самых влиятельных в мире.
«

"У всех нас одна общая цель — повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом, региональных объединений. И правительствам, естественно, принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работы, работы по расширению многопланового взаимодействия государств — членов организации".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Совместное фото участников заседания Совета глав правительств государств — членов ШОС - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
В Москве главы правительств стран ШОС приняли совместное коммюнике
Вчера, 13:57
Президент отметил, что товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов. Торговля более чем на 97 процентов идет в национальных валютах.
«
"Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Глава государства подчеркнул, что Москва вносит существенный вклад в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках.
Цистерны - РИА Новости, 1920, 04.10.2025
Министр торговли Индонезии рассказал о поставках нефтепродуктов из России
4 октября, 08:19
По его словам, создание банка данных ШОС в сфере промышленности позволит нарастить кооперацию и производство. В то же время взаимодействие не ограничивается экономикой, организация способствует миру и стабильности на евразийском пространстве.
Путин добавил, что стабильные и бесперебойные каналы международных расчетов приобретают жизненно важное значение. Он призвал продолжать строить сеть логистических маршрутов на пространстве ШОС.
Также президент заявил, что встреча руководителей делегаций Совета глав правительств стран объединения прошла успешно.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании международного экспортного форума Сделано в России в Москве. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Россия переориентируется на рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, заявил Мишустин
21 октября, 13:41
Заседание Совета премьеров ШОС проходило 17-18 ноября в Москве и стало завершающим мероприятием российского председательства в 2024-2025 годах.
ШОС объединяет десять государств: Белоруссию, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Киргизию, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан.
Игорь Моргулов - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Многие страны подали заявки на присоединение к ШОС, заявил посол России
28 августа, 22:32
 
РоссияВладимир ПутинБелоруссияМихаил МишустинКазахстанПолитикаАлександр ТурчиновЕвразийский экономический союзСНГШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала