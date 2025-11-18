Путин провел встречу с главами правительств стран — членов ШОС

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с руководителями делегаций Совета глав правительств стран ШОС в Кремле призвал повысить роль объединения как одного из самых влиятельных в мире.

« "У всех нас одна общая цель — повысить авторитет и влияние ШОС как одного из крупнейших на Евразийском континенте, да и в мире в целом, региональных объединений. И правительствам, естественно, принадлежит особая роль в налаживании конкретной практической работы, работы по расширению многопланового взаимодействия государств — членов организации". Владимир Путин президент России президент России

Президент отметил, что товарооборот России со странами Шанхайской организации сотрудничества продолжает расти, в 2024 году он достиг 409 миллиардов долларов. Торговля более чем на 97 процентов идет в национальных валютах.

« "Мы делаем все для надежного снабжения потребителей энергоресурсами, несмотря на попытки извне негативно влиять на цепочки поставок". Владимир Путин президент России президент России

Глава государства подчеркнул, что Москва вносит существенный вклад в поддержание стабильности на мировых энергетических рынках.

По его словам, создание банка данных ШОС в сфере промышленности позволит нарастить кооперацию и производство. В то же время взаимодействие не ограничивается экономикой, организация способствует миру и стабильности на евразийском пространстве.

Путин добавил, что стабильные и бесперебойные каналы международных расчетов приобретают жизненно важное значение. Он призвал продолжать строить сеть логистических маршрутов на пространстве ШОС.

Также президент заявил, что встреча руководителей делегаций Совета глав правительств стран объединения прошла успешно.

Заседание Совета премьеров ШОС проходило 17-18 ноября в Москве и стало завершающим мероприятием российского председательства в 2024-2025 годах.