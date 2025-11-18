Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о перспективных направлениях взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере инноваций, искусственного интеллекта, платформенной экономик, космических технологий и климатической повестки.
"Уважаемые коллеги, наше взаимодействие охватывает самые перспективные направления, включая инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенную экономику, климатическую повестку", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Он отметил, что в период российского председательства было уделено особое внимание укреплению технологического суверенитета и углублению промышленной кооперации в ШОС.
Заседание совета проходит во вторник в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
Для участия в мероприятии в Москву прибыли премьер-министры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.