Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 18.11.2025 (обновлено: 12:43 18.11.2025)
https://ria.ru/20251118/mishustin-2055676024.html
Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС
Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС - РИА Новости, 18.11.2025
Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о перспективных направлениях взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере инноваций,... РИА Новости, 18.11.2025
2025-11-18T11:50:00+03:00
2025-11-18T12:43:00+03:00
россия
москва
белоруссия
михаил мишустин
александр турчинов
олжас бектенов
шос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055688624_0:156:3072:1884_1920x0_80_0_0_9ca557d1297a23f7cb04e9805e2a8cdd.jpg
https://ria.ru/20251021/rossija-2049574033.html
https://ria.ru/20251117/moskva-2055473187.html
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055688624_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ef2b5177e14c46a7983b5bfed6881aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, белоруссия, михаил мишустин, александр турчинов, олжас бектенов, шос
Россия, Москва, Белоруссия, Михаил Мишустин, Александр Турчинов, Олжас Бектенов, ШОС
Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС

Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества стран ШОС

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Заседание Совета глав правительств государств – членов ШОС. 18 ноября 2025
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о перспективных направлениях взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере инноваций, искусственного интеллекта, платформенной экономик, космических технологий и климатической повестки.
"Уважаемые коллеги, наше взаимодействие охватывает самые перспективные направления, включая инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенную экономику, климатическую повестку", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании международного экспортного форума Сделано в России в Москве. 21 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Россия переориентируется на рынки ЕАЭС, СНГ, БРИКС и ШОС, заявил Мишустин
21 октября, 13:41
Он отметил, что в период российского председательства было уделено особое внимание укреплению технологического суверенитета и углублению промышленной кооперации в ШОС.
Заседание совета проходит во вторник в Национальном центре "Россия". Оно станет завершающим мероприятием российского председательства в СГП ШОС в 2024-2025 годах.
Для участия в мероприятии в Москву прибыли премьер-министры Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана - Александр Турчин, Олжас Бектенов, Кохир Расулзода и Абдулла Арипов, глава кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, премьер Госсовета КНР Ли Цян, первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, заместитель премьер-министра, глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар.
Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран-участниц ШОС - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Главы правительств стран ШОС подпишут совместное коммюнике
Вчера, 14:36
 
РоссияМоскваБелоруссияМихаил МишустинАлександр ТурчиновОлжас БектеновШОС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала