Мишустин назвал перспективные направления сотрудничества в ШОС

МОСКВА, 18 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о перспективных направлениях взаимодействия в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в сфере инноваций, искусственного интеллекта, платформенной экономик, космических технологий и климатической повестки.

"Уважаемые коллеги, наше взаимодействие охватывает самые перспективные направления, включая инновации, искусственный интеллект, космические технологии, платформенную экономику, климатическую повестку", - сказал Мишустин на заседании совета глав правительств государств-членов ШОС в расширенном составе.

Он отметил, что в период российского председательства было уделено особое внимание укреплению технологического суверенитета и углублению промышленной кооперации в ШОС.