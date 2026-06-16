Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поинтересовался подготовкой узбекской сборной к ЧМ по футболу - РИА Новости Спорт, 16.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:07 16.06.2026
Мишустин поинтересовался подготовкой узбекской сборной к ЧМ по футболу

Мишустин поинтересовался подготовкой узбекской сборной к ЧМ-2026

© РИА Новости / Дмитрий АстаховМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель правительства России Михаил Мишустин интересовался подготовкой сборной Узбекистана к чемпионату мира по футболу во время осмотра выставки Ташкентского международного инвестфорума.
  • Премьер-министру России Михаилу Мишустину на выставке продемонстрировали достижения Узбекистана в текстильной промышленности, среди которых была американская спортивная форма.
ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин, осматривая выставку Ташкентского международного инвестфорума, поинтересовался подготовкой сборной Узбекистана к чемпионату мира по футболу, который проходит в том числе в США.
Мишустину показали достижения республики в текстильной промышленности. Среди примеров продукции была выставлена и американская спортивная форма.
"Готовится узбекская команда?" - поинтересовался премьер, увидев символику США, где проходит ЧМ. Услышав утвердительный ответ, Мишустин, улыбнувшись, уточнил: "Как настроение?"
"Очень хорошее!" - заверил российского коллегу премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.
Футболисты сборной Узбекистана - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
Каннаваро не шокировал усиленный досмотр сборной Узбекистана в США
10 июня, 15:05
 
ФутболУзбекистанСШАРоссияМихаил МишустинАбдулла АриповЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Т. Этчеверри
    Д. Медведев
    34
    66
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Сенегал
    3
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Ирак
    Норвегия
    1
    3
  • Футбол
    17.06 04:00
    Аргентина
    Алжир
  • Футбол
    17.06 07:00
    Австрия
    Иордания
  • Футбол
    17.06 20:00
    Португалия
    ДР Конго
  • Футбол
    17.06 23:00
    Англия
    Хорватия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала