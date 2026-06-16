Мишустин поинтересовался подготовкой узбекской сборной к ЧМ по футболу

ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин, осматривая выставку Ташкентского международного инвестфорума, поинтересовался подготовкой сборной Узбекистана к чемпионату мира по футболу, который проходит в том числе в США.