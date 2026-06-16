Мишустин поинтересовался подготовкой узбекской сборной к ЧМ по футболу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель правительства России Михаил Мишустин интересовался подготовкой сборной Узбекистана к чемпионату мира по футболу во время осмотра выставки Ташкентского международного инвестфорума.
- Премьер-министру России Михаилу Мишустину на выставке продемонстрировали достижения Узбекистана в текстильной промышленности, среди которых была американская спортивная форма.
ТАШКЕНТ, 16 июн - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин, осматривая выставку Ташкентского международного инвестфорума, поинтересовался подготовкой сборной Узбекистана к чемпионату мира по футболу, который проходит в том числе в США.
Мишустину показали достижения республики в текстильной промышленности. Среди примеров продукции была выставлена и американская спортивная форма.
"Очень хорошее!" - заверил российского коллегу премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.